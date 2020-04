(GLO)- Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 128 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với trên 4.550 đảng viên. Thời gian qua, Đảng ủy khối luôn xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.





Ông Phạm Nhơn-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối-cho biết: Đảng ủy thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt, học tập và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng đều được tổ chức quán triệt tập trung đến cán bộ chủ chốt. Đối với các lớp tổ chức tại cơ sở, chú trọng quản lý chặt về nội dung, thường xuyên trao đổi thông tin, nắm chắc số lượng, danh sách người học; định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả viết bài thu hoạch của đảng viên, việc xây dựng chương trình thực hiện của cấp ủy và kế hoạch cá nhân. Kết quả, từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, trên 95% đảng viên và 90% quần chúng ở các tổ chức cơ sở Đảng được nghiên cứu, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; số còn lại do nhiều lý do vắng mặt đều được các cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng cấp tài liệu và hướng dẫn học tập, quán triệt ngay sau đó.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen cho 4 chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2015-2019). Ảnh: MINH NGUYỄN





Đảng ủy khối luôn chú trọng quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, Đảng ủy khối đã kịp thời chỉ đạo nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện đến cán bộ, đảng viên và quần chúng; tập trung chỉ đạo sát sao việc triển khai các chuyên đề hàng năm một cách thiết thực, hiệu quả. Qua đó đã tạo được một số chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần quan trọng vào việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức cơ sở Đảng và toàn Đảng bộ.



Công tác tuyên truyền cũng luôn được Đảng ủy khối chú trọng thực hiện tốt. Nội dung tuyên truyền luôn được cập nhật theo sự chỉ đạo của cấp trên. Hình thức tuyên truyền đã từng bước đổi mới theo hướng vừa bảo đảm nội dung, vừa phù hợp với tình hình cụ thể của cơ sở như: tổ chức các hội nghị chuyên đề, hội nghị báo cáo viên; thông qua sinh hoạt chi bộ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể; tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Đảng ủy khối và các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Đảng bộ. Hàng năm, Đảng ủy khối mời một số báo cáo viên và chuyên gia về truyền đạt, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cập nhật kiến thức trên một số lĩnh vực khác do yêu cầu của tình hình thực tế ở cơ sở đặt ra.



Đảng ủy khối cũng đã xây dựng, củng cố đội ngũ báo cáo viên đảm bảo số lượng và chất lượng; hướng dẫn cơ sở xây dựng lực lượng báo cáo viên (là cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo, cấp ủy viên của Đảng ủy cơ sở và các bí thư chi bộ). Thường xuyên chú trọng cung cấp thông tin thời sự về kinh tế-xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phổ biến, quán triệt, triển khai nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, của ngành, lĩnh vực; tạo sự thống nhất về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong từng thời điểm cụ thể. Bên cạnh đó, các hội nghị báo cáo viên được tổ chức định kỳ 4 lần/năm và tổ chức bất thường khi cần thiết, góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, hướng dẫn, định hướng dư luận trong từng thời gian. Trong công tác tuyên truyền, giáo dục, khi phân công báo cáo viên, Đảng ủy khối luôn chú ý đến sở trường, lĩnh vực báo cáo viên có vốn kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu để đảm nhận từng chuyên đề cụ thể; đồng thời từng bước cố gắng truyền đạt theo hướng sát với từng đối tượng, từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng.



Đi liền với các nhiệm vụ trên, Đảng ủy khối còn chú trọng bám sát định hướng của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; chỉ đạo cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng thường xuyên nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong từng thời gian. Trong đó, động viên cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở tăng cường gần gũi, sâu sát cán bộ, đảng viên và quần chúng; cầu thị, lắng nghe tâm tư, tình cảm; kịp thời tháo gỡ, uốn nắn những hành vi, biểu hiện lệch lạc, đồng thời có biện pháp xử lý, ngăn chặn các sai phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị ngay tại cơ sở.

NGUYỄN CHIẾN