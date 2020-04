(GLO)- Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện đang chỉ đạo các tiểu ban đại hội điều chỉnh kế hoạch đã ban hành và triển khai công việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, phù hợp với tình hình dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đôn đốc, hướng dẫn các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành đại hội cấp cơ sở để đảm bảo việc tổ chức đại hội điểm cấp huyện diễn ra theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Dự kiến đầu tháng 6-2020, Đảng bộ xã Ia Hiao sẽ tiến hành đại hội theo kế hoạch. Tuy nhiên, do Đảng bộ huyện được chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện nên kế hoạch tổ chức đại hội của xã phải đẩy lên sớm hơn 2 tuần so với dự kiến. Ông Trịnh Xuân Cầu-Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao-khẳng định: Hiện các khâu chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn tất. Trong đó, việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị đánh giá đúng kết quả thực hiện các chỉ tiêu, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2015-2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 sát với thực tế địa phương. “Hiện nay, Đảng ủy xã đã hoàn thành các văn kiện đại hội và đề án nhân sự cấp ủy khóa mới. Đảng ủy chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín trình Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Dự kiến, Đại hội Đảng bộ xã Ia Hiao sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5-2020”-ông Cầu thông tin.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện) họp chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: N.S





Tương tự, chi bộ Trung tâm Y tế huyện cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị đại hội. Ông Phạm Chí Quang-Bí thư chi bộ-cho hay: “Đại hội chi bộ sẽ diễn ra vào ngày 29-4, sớm hơn 3 tuần so với dự kiến. Đại hội nhiệm kỳ này sẽ đưa ra thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm như: phát triển y tế cơ sở tiến tới quản lý sức khỏe toàn dân bằng hệ thống điện tử; thay đổi thái độ phục vụ hướng đến sự hài lòng của bệnh nhân, nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện làm tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số”.



Đảm bảo Đại hội Đảng bộ huyện diễn ra đúng tiến độ



Theo ông Đỗ Ngọc Thành-Bí thư Huyện ủy Phú Thiện, đầu tháng 4-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chọn Đảng bộ huyện Phú Thiện để tiến hành tổ chức đại hội điểm cấp huyện. Theo đó, Đảng bộ huyện gấp rút điều chỉnh kế hoạch để các tiểu ban đại hội theo đó xây dựng chương trình công tác với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu của Trung ương và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phù hợp với tình hình dịch bệnh đang diễn ra.



Trước khi được chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thống nhất chọn và chỉ đạo Đảng bộ thị trấn Phú Thiện và chi bộ Tòa án-Thi hành án huyện tổ chức đại hội điểm trong tháng 1-2020. Đồng thời, chọn Đảng bộ xã Ia Ake tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy trong tháng 3-2020. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên đại hội tạm dừng chờ chủ trương mới. Hiện toàn huyện còn 36 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc chưa tổ chức đại hội. Theo kế hoạch, 10 chi bộ dưới 10 đảng viên và 14 chi bộ dưới 20 đảng viên hoàn thành đại hội trước ngày 30-4; còn lại 11 Đảng bộ, 3 chi bộ trên 20 đảng viên thì chờ chỉ đạo của cấp trên. Nếu thuận lợi, dự kiến đến ngày 20-5 sẽ hoàn thành đại hội cấp cơ sở để sau đó tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7-2020.



Bí thư Huyện ủy Phú Thiện thông tin: Thời gian tới, cùng với việc chỉ đạo hoàn thành đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, Đảng bộ huyện tập trung hoàn chỉnh văn kiện đại hội và tổ chức lấy ý kiến các sở, ban, ngành của tỉnh cũng như Đảng bộ, chi bộ cơ sở và các tầng lớp nhân dân; rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự cấp ủy… Đặc biệt, Đảng bộ huyện chú trọng công tác tuyên truyền tổ chức đại hội phù hợp với tình hình; chủ động nắm bắt tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đảm bảo an ninh chính trị trước, trong và sau đại hội; chỉ đạo giải quyết dứt điểm, đúng quy trình đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nhân sự, không để xảy ra “điểm nóng”, tập trung đông người. “Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo quyết liệt công tác chuẩn bị, bám sát chỉ đạo của cấp trên với tinh thần việc gì cho phép, có thể làm được thì tiến hành làm ngay, không chờ đợi để đảm bảo đại hội điểm cấp huyện đúng tiến độ, yêu cầu đặt ra”-Bí thư Huyện ủy Phú Thiện khẳng định.



NGUYỄN SANG