Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Hà Nội bị đề nghị kiểm điểm

Thanh tra TP.Hà Nội vừa công khai kết luận vi phạm tại dự án tổ hợp dịch vụ công cộng, văn phòng và nhà ở tại P.Tây Mỗ (Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội).





Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Hà Nội Nguyễn Văn Sửu - Ảnh: Công Thọ



Theo đó, Thanh tra TP.Hà Nội kiến nghị UBND TP.Hà Nội chỉ đạo Sở KH-ĐT kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm trong giai đoạn 2009 - 2010.



Cụ thể, ông Nguyễn Văn Tứ, Phó giám đốc Sở KH-ĐT (năm 2010), và ông Nguyễn Văn Sửu, Giám đốc Sở KH-ĐT (từ 2009 - 2010) đã ký văn bản theo đề xuất của phòng ban chuyên môn mà thiếu sự kiểm tra, xem xét.



Mới đây nhất, vào tháng 12.2019, ông Nguyễn Văn Tứ, khi đang là Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội, đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra những sai phạm liên quan vụ án Nhật Cường. Còn ông Nguyễn Văn Sửu hiện đang là Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Hà Nội kể từ năm 2011.



Kết luận thanh tra chỉ rõ, năm 2009, Công ty CP cơ khí xây dựng Đại Mỗ (Công ty Đại Mỗ) được UBND TP.Hà Nội chấp thuận cho phép nghiên cứu lập và thực hiện dự án đầu tư Tổ hợp dịch vụ công cộng, văn phòng và nhà ở trên khu đất 37.238,6 m2 do công ty này đang sử dụng tại P.Tây Mỗ.



Theo báo cáo tài chính năm 2008, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Đại Mỗ đến 31.12.2008 là hơn 24 tỉ đồng, không đảm bảo 20% tổng mức đầu tư của dự án (tổng mức đầu tư là hơn 282 tỉ đồng). Năm 2009, Sở Tài chính tham gia ý kiến cũng nêu “công ty cần tiến hành các thủ tục để được bổ sung vốn điều lệ và tăng nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định hiện hành”.



Tuy nhiên, Sở KH-ĐT do ông Nguyễn Văn Sửu khi đó là Giám đốc, không yêu cầu Công ty Đại Mỗ bổ sung vốn điều lệ và tăng nguồn vốn chủ sở hữu. Ngược lại, vẫn có văn bản (do chính ông Sửu ký) báo cáo UBND TP.Hà Nội đề nghị cho phép Công ty Đại Mỗ nghiên cứu lập và thực hiện dự án.



Tiếp đó, khi lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2010, tổng mức đầu tư của dự án là 1.186,45 tỉ đồng, trong khi nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Đại Mỗ là hơn 13,6 tỉ đồng, chỉ bằng... 1,1% tổng mức đầu tư, là không đủ năng lực tài chính theo quy định.



Tuy nhiên, Sở KH-ĐT đã có văn bản, do ông Nguyễn Văn Tứ, khi đó là Phó giám đốc, ký chấp thuận cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án. Theo Thanh tra TP.Hà Nội, các văn bản nói trên của Sở KH-ĐT là chưa thực hiện đúng các quy định của UBND TP.Hà Nội, cũng như của Chính phủ.



Theo Lê Hiệp (thanhnien)