Huyện Đak Đoa: Tập trung chống dịch; chống bịa đặt, xuyên tạc

(GLO)- Thường trực Huyện ủy Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức hội nghị triển khai một số nhiệm vụ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho lãnh đạo các cơ quan, ban ngành chức năng liên quan, lãnh đạo các xã, thị trấn.





Đại diện lãnh đạo Huyện ủy và UBND huyện đã phổ biến những nội dung trong tâm của các văn bản chỉ đạo mới của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cán bộ chủ chốt huyện Đak Đoa tiếp thu các nội dung chỉ đạo của tỉnh và huyện về phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thanh Nhật





Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hữu Thọ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chủ động tích cực làm tốt công tác thông tin diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới, trong nước, trên địa bàn tỉnh, huyện một cách thường xuyên, kịp thời để mọi người dân tiếp tận, chủ động các biện pháp phòng, tránh. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến từng người dân phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, đề cao trách nhiệm bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, tự giác tham gia chống dịch. Tăng cường tuyên truyền ở vùng dân tộc thiểu số, nâng cao ý thức người dân trong việc tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình và cộng đồng…



Đảng bộ Trung tâm Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện đẩy mạnh phối hợp với các lực lượng phòng, chống dịch của huyện và cơ sở để chủ động thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị sẵn sàng ứng phó dịch với tinh thần: “phản ứng nhanh, hành động kịp thời, đúng nghiệp vụ, chuyên môn”. Tập trung phòng, chống dịch theo nguyên tắc chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, ngăn chặn, hạn chế tối đa nguồn lây nhiễm; điều tra dịch tễ, phân loại, sàng lọc, cách ly chặt chẽ; khoanh vùng dập dịch; điều trị kịp thời, hiệu quả; kịp thời báo cáo, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện biện pháp phòng, chống dịch.



Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, trật tự; chủ động nguồn dự phòng, thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại do dịch để duy trì sản xuất, kinh doanh. Chăm lo đời sống của nhân dân, có các kịch bản ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh có thể xảy ra để chủ động phòng, chống tránh bị động. Quan tâm đầy đủ vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, người già trên 60 tuổi, người tàn tật, có bệnh nền, người thuộc diện hộ chính sách, hộ nghèo.



Các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân không hoang mang, nhưng phải biết tự bảo vệ bản thân, gia đình, bảo vệ cộng đồng xã hội bằng những việc làm cụ thể theo hướng dẫn của ngành Y tế. Chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu lợi dụng xuyên tạc tình hình.



THANH NHẬT