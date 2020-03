(GLO)- Ngày 20-3, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến Giao ban các cơ quan Khối Đảng tỉnh và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và định hướng nhiệm vụ công tác quy II năm 2020. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Tấn

Trong quý I-2020, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo, định hướng các cơ quan tuyên truyền, tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị nổi bật diễn ra trên địa bàn tỉnh, trong nước và quốc tế. Tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhất là tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng tổ chức đảng, nhất là tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên cũng như nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Phối hợp với các đơn vị, địa phương, ngành chức năng tăng cường công tác nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đã khai thác, phản ánh nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh; đặc biệt đã phản ánh tích cực, kịp thời diễn biến tình hình dịch covid-19 trên thế giới, trong nước và công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của Trung ương, của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quang Tấn

Đối với công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tính đến nay, Tiểu ban Nội dung đã tổ chức 5 cuộc họp để cho ý kiến về dự thảo đề cương, dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị; tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan theo kế hoạch. Công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp đã được triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định, đảm bảo tiến độ, nội dung, yêu cầu theo Kế hoạch số 248-KH/TU ngày 9-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Từ đầu năm đến nay, các Cấp ủy cấp huyện đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Trong đó, trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân chăm sóc các loại cây trồng vụ mùa; tiếp tục thực hiện đề án đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm. Tập trung chỉ đạo thu ngân sách, khai thác tốt các nguồn thu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng công trình.

Tại hội nghị, lãnh đạo các Ban Đảng của tỉnh, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy ở 17 đầu cầu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng như: tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 cũng như triển khai các giải pháp phòng, chống dịch của các địa phương; công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng các cấp; tình hình phát triển đảng viên...

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Quang Tấn

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị: Các cấp ủy các cấp tiếp tục thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra cấp ủy các cấp chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức thành công đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung tham mưu công tác nhân sự đại hội theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến theo quy định. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy cần tăng cường sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình, phát hiện và tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh mới ở cơ sở, nhất là các vấn đề nhạy cảm có liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, quyền dân chủ của nhân dân. Cùng với đó, kiểm tra, đôn đốc một số đảng bộ triển khai kế hoạch công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy, trưởng thôn là đảng viên, Bí thư Chi bộ là trưởng thôn...

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12-3-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn nhân dân sản xuất vụ đông xuân; chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống khô hạn; phòng, chống dịch bệnh hại cây trồng, vật nuôi. Tăng cường các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách; triển khai quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ thuế đọng. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, giải ngân vốn và hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản năm 2020 đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 gây ra và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.