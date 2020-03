Đại hội Đảng bộ Công an huyện Chư Sê lần thứ VII

(GLO)- Sáng 11-3, Đảng bộ Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) đã tổ chức Đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Chư Sê khóa VII ra mắt và nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hoàng Viên

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện Chư Sê đã lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, nhất trí cao trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong 5 năm, lực lượng Công an huyện đã tập trung đấu tranh bóc gỡ có hiệu quả đối với hoạt động phục hồi FULRO; phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được 113 lượt với hơn 14.000 lượt người tham gia; tiến hành xử lý hành chính hơn 10 ngàn trường hợp vi phạm Luật Giao thông Đường bộ, xử phạt hơn 5,9 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp được 51 đảng viên mới; hàng năm có 100% tổ chức Đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại hội đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: tiếp tục giữ vững an ninh chính trị; nâng cao chất lượng công tác xử lý thông tin tố giác tội phạm; phấn đấu hàng năm có 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp mới 20-25 đảng viên; 100% cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện khóa VII gồm 6 người. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện đã bầu ông Phan Thanh Hải-Phó Trưởng Công an huyện giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Công an huyện.