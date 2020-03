Công an tỉnh Gia Lai: Gặp mặt phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí

(GLO)- Sáng ngày 16-3, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt một số phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhằm cung cấp thông tin về những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc của Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Gia Lai (tiền thân là Phòng chống phản động thuộc Công an tỉnh Gia Lai-Kon Tum). Đại tá Rah Lan Lâm-Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì buổi gặp mặt.

Đại tá Rah Lan Lâm-Phó Giám đốc Công an tỉnh trao đổi với các phóng viên tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hữu Trường

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Rah Lan Lâm cung cấp thông tin và những chiến công cuất sắc của Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh trong 58 năm (1962-2020) thành lập, chiến đấu và trưởng thành, đơn vị đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong công tác, qua đó góp phần cùng lực lượng Công an tỉnh Gia Lai nói riêng và lực lượng Công an Nhân dân nói chung giữ vững an ninh, trật tự. Một số thành tích, chiến công nổi bật trên các lĩnh vực công tác như: Chủ động đấu tranh vô hiệu hóa, làm thất bại các âm mưu, hoạt động kích động biểu tình, bạo loạn, phá rối an ninh của tổ chức phản động FULRO. Sự mưu trí của đơn vị trong đấu tranh chuyên án và thực hiện các biên pháp nghiệp vụ đấu tranh, truy bắt các đối tượng FULRO lẩn trốn ngoài rừng hoạt động trên địa bàn tỉnh; phòng ngừa, phát hiện đấu tranh ngăn chặn hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đê Ga”, xóa bỏ hàng trăm khung ngầm FULRO “Tin lành Đê Ga”. Đấu tranh giải quyết “Tà đạo Hà Mòn”, làm thất bại âm mưu lợi dụng tôn giáo chống phá của các tổ chức phản động. Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các nhóm đối tượng lừa phỉnh đưa người đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên trái phép để trục lợi; làm tốt công tác vận động quần chúng, phát huy vai trò của người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng, củng cố, phát triển sâu, rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Tham mưu xây dựng các mô hình nhằm huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và quần chúng Nhân dân thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục các đối tượng FULRO tù tha tái hòa nhập cộng đồng. Chủ động đấu tranh với những hoạt động của hội, nhóm, tổ chức phản động, cơ hội chính trị…

Tại buổi gặp mặt, các phóng viên đã trao đổi nhằm tiếp cận những hình ảnh, thông tin, chuyên án trong giai đoạn, thời gian cụ thể và tiếp tục phối hợp với Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Gia Lai để có những loạt bài viết chuyên sâu, sinh động cung cấp đến bạn đọc.

Các phóng viên tham gia buổi gặp mặt. Ảnh: Hữu Trường

Được biết, ngày 6-3-2020, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công an đã họp xét đề nghị phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ đổi mới cho 11 tập thể, 3 cá nhân, trong đó có Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Gia Lai.