Chư Prông: Khen thưởng 38 tập thể và cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 01

(GLO)- Chiều 13-3, UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” giai đoạn 2015-2020.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Huyện Chư Prông có đường biên giới dài 41,2 km tiếp giáp với xã Ozatung (huyện Oyadav, tỉnh Ratanikiri, Vương quốc Campuchia). Huyện có 2 xã biên giới, gồm: Ia Púch và Ia Mơr. Những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể, các lực lượng đứng chân trên địa bàn huyện đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Theo đó, đã lồng ghép tuyên truyền tập trung được 336 lần/19.317 lượt người nghe; tuyên truyền nhỏ, lẻ 15.596 lần/48.116 lượt người nghe; tuyên truyền đối ngoại được 888 lần/2.465 lượt người nghe. Qua đó từng bước nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, quần chúng nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng 673 tin, trong đó có 341 tin có giá trị phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các Đồn Biên phòng và Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động đã tham mưu cho 2 xã biên giới thành lập 2 Ban Chỉ đạo cấp xã và 10 tổ tự quản, trong đó có 9 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, làng và 1 tổ tự quản đường biên, cột mốc. Đến nay, tại 2 xã biên giới đã có 881 hộ/3.731 khẩu đăng ký nội dung tự quản an ninh trật tự thôn, làng và 68 hộ/135 khẩu đăng ký tự quản đường biên, cột mốc. Bên cạnh đó, các lực lượng cũng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn được 531 lần/2.655 lượt người tham gia; tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc được 871 lần/4.355 lượt cán bộ và thành viên trong tổ tham gia. Mặt khác, các lực lượng cũng đã làm tốt công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội và đã xử lý 213 vụ/314 đối tượng liên quan đến vi phạm quy chế biên giới, trộm cắp, khai thác lâm sản trái phép...

Chủ tịch UBND huyện Chư Prông khen thưởng cho các cá nhân. Ảnh: Anh Huy

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 16 tập thể và 22 cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 giai đoạn 2015-2020.