(GLO)- Cùng với lãnh đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng-an ninh, Đảng bộ xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa, Gia Lai) luôn chú trọng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015-2020).

Công chức xã Hà Bầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: T.N





Trong nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ xã tập trung các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện để nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hợp tác sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình, từng bước làm thay đổi tập quán sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số. Trên địa bàn xã hiện có 17 mô hình liên kết sản xuất mang hiệu quả cao. Đến nay, tổng diện tích cây trồng chủ yếu của xã là 4.036 ha, đạt 145% so với nghị quyết. Tổng đàn gia súc, gia cầm 14.109 con, trong đó, tỷ lệ lai hóa đàn bò đạt hơn 36% và tỷ lệ heo lai hơn 80%.



Thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, nhiều gia đình đã biết tự lực vươn lên, ổn định cuộc sống và có tích lũy. Ông Blaih (làng Hol) phấn khởi cho hay: “Trước đây, gia đình mình khó khăn, thiếu thốn quanh năm. Được địa phương tạo điều kiện vay vốn, hướng dẫn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đến nay, gia đình đã có 4 ha cà phê trồng xen cây ăn quả, 5 sào lúa nước 2 vụ, mỗi năm thu được hơn 180 triệu đồng. Gia đình còn bỏ vốn đầu tư mua sắm máy móc, phương tiện phục vụ sản xuất và sinh hoạt”.

Bộ mặt nông thôn xã Hà bầu trong mùa thu hoạch. Ảnh: Thanh Nhật





Trong công tác cán bộ, Đảng bộ xã chú trọng đào tạo, quy hoạch tạo nguồn cán bộ, quan tâm giới thiệu những cán bộ trẻ tuổi, cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số vào các chức danh chủ chốt. Đội ngũ cán bộ được bố trí sắp xếp phù hợp, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của khối MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội. Bà HMâng-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hà Bầu-cho biết: “Chính sách cán bộ được quan tâm, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số và cán bộ nữ. Đảng ủy xã tạo điều kiện cho gần 50 lượt cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo về chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị. Đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo tiêu chí 18 về xây dựng nông thôn mới. Trong đó, số cán bộ có trình độ đại học chiếm 65,2%, lý luận chính trị cao cấp chiếm 8,7%. Nhiều cán bộ trẻ trưởng thành từ cơ sở, được tín nhiệm qua nhiều vị trí công tác tại xã”.



Công tác phát triển đảng viên cũng luôn được Đảng bộ xã đặc biệt quan tâm cả về số lượng và chất lượng. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã kết nạp 34 quần chúng ưu tú vào Đảng, 11/12 chi bộ trực thuộc có chi ủy, 8/8 thôn, làng có chi ủy. Qua đó góp phần xây dựng, củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò tổ chức Đảng và đảng viên tại các thôn, làng. Đảng ủy xã cũng đã triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Người dân làng Ia Mút, xã Hà Bầu đoàn kết xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Thanh Nhật

Ông Y Pren-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,19% và hộ cận nghèo còn 4,93%. Xã đã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới, riêng làng Ia Mút đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới và đang trình UBND huyện quyết định công nhận làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.









Với thực trạng địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 98% dân số, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Do vậy, Đảng ủy xã đã thường xuyên tổ chức đoàn công tác xuống các làng để làm công tác dân vận, đối thoại và tiếp thu ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân, tuyên truyền, vận động người dân cảnh giác trước âm mưu của bọn phản động.

