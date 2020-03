Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai chỉ đạo tăng cường công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

(GLO)- Trong thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, đã lan rộng và bùng phát rất cao tại một số quốc gia; Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công bố dịch Covid-19 là đại dịch toàn cầu.





Trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành chức năng nắm chắc tình hình, diễn biến, kịp thời, có hiệu quả những giải pháp trong công tác phòng, chống dịch và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của toàn dân trong công tác phòng, chống dịch. Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, nhất là đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và các địa phương đã phối hợp thực hiện nghiêm túc, triển khai kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ được giao. Các thông tin về dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch được truyền tải nhanh, chính xác, đầy đủ; xử lý kịp thời, nghiêm minh các thông tin sai sự thật. Đồng bào các dân tộc của tỉnh đã thể hiện sự bình tĩnh, chủ động cùng cấp ủy, chính quyền các cấp tham gia phòng, chống dịch bệnh; đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn. Đến nay, trên địa bàn tỉnh, chưa phát hiện có trường hợp dương tính với Covid-19.

Ông Đinh Duy Vượt- Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai trao đổi với trưởng thôn làng Tung, xã Ia Nan, Đức Cơ về công tác tuyên truyền phòng-chống dịch. Ảnh: Như Nguyện





Tuy nhiên, hiện nay, tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đang tác động toàn diện tới kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống của nhân dân, có thể kéo dài, khó dự đoán chính xác thời gian kết thúc. Quá trình triển khai công tác phòng, chống dịch có lúc, có nơi còn bị động, lúng túng; một số nơi chưa thực sự quyết liệt, còn chủ quan, công tác thông tin, tuyên truyền ở một số thời điểm, địa bàn thực hiện chưa tốt.



Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, quán triệt thực hiện Thông báo số 172-TB/TW, ngày 21-3-2020 của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 27-3-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tập trung phòng, chống dịch theo nguyên tắc: Ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm; phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh; điều tra dịch tễ, phân loại, sàng lọc, cách ly chặt chẽ; khoanh vùng, dập dịch; điều trị kịp thời, hiệu quả.



Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch, không được lơ là, chủ quan; phát huy vai trò, ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc tự bảo vệ mình, người thân và bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với các cơ sở y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm dịch. Phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành của các tổ chức tôn giáo trong công tác phòng, chống dịch. Kiểm soát chặt chẽ công dân, hành khách nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, các cửa khẩu phụ, lối mở qua biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào trên tuyến biên giới với Campuchia, hành khách đến tại Cảng hàng không Pleiku, đường bộ, đặc biệt là những người đến từ các vùng có dịch; tổ chức sàng lọc các đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời.



Chấp hành nghiêm túc việc kiểm tra y tế ở cơ sở, cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nơi cư trú, cơ sở lưu trú, cách ly tại nơi làm việc. Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, trang thiết bị vật tư...; phát huy mạnh mẽ phương châm 04 tại chỗ, hết sức bình tĩnh để ứng phó trong mọi tình huống. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch.



Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện và đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa qua biên giới chung không bị gián đoạn. Động viên cán bộ y tế, lực lượng vũ trang trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý, theo dõi, phục vụ người bị cách ly và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội, cùng tham gia phòng, chống dịch, ủng hộ các lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kịp thời chia sẻ, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, những người lao động phải tạm ngừng việc, những người trong vùng dịch; phối hợp với các tỉnh nước bạn Campuchia hỗ trợ kịp thời người Việt Nam về nước.



Tập trung chỉ đạo xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh phù hợp với tình hình dịch bệnh; có kế hoạch tháo gỡ khó khăn, có phương án hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các ngành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân. Chỉ đạo xử lý nghiêm những người đưa thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch và các hoạt động đầu cơ tích trữ nhu yếu phẩm cũng như vật tư y tế trong tình huống dịch diễn biến phức tạp.



Các cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng-chống dịch Covid-19 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các hoạt động phòng, chống dịch; toàn bộ hệ thống chính trị cần phải xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ chính trị cấp bách, trọng tâm, thường xuyên, liên tục, vào cuộc chống dịch một cách quyết liệt, tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần “chống dịch như chống giặc”, tập trung nguồn lực, chủ động triển khai các phương án ứng phó trong tình hình dịch lan rộng; không để lây lan trong nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tuyến biên giới. Chủ động xây dựng kịch bản xấu nhất có thể xảy ra để có phương án phòng-chống dịch tốt nhất trong công tác phòng, chống dịch. Cấp ủy, chính quyền các cấp phải phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, quân sự, biên phòng, y tế, phối hợp chặt chẽ, tăng cường nắm chắc tình hình trên địa bàn do cơ quan, đơn vị mình được phân công phụ trách, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.



Các Đảng ủy: Quân sự, Biên phòng, Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, đảm bảo không bị động, bất ngờ. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với biên phòng các tỉnh lân cận và các cơ quan chức năng của nước bạn kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới và các xã biên giới thuộc tỉnh. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia cùng hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch, hạn chế thấp nhất việc tập trung đông người ở nơi công cộng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai có hiệu quả, thiết thực Cuộc vận động quyên góp hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.



Các đồng chí cấp ủy viên các cấp, nhất là các đồng chí Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công phụ trách địa bàn, các đồng chí bí thư cấp ủy các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương nêu trên, tăng cường đi công tác cơ sở, bám nắm tình hình, thường xuyên kiểm tra công tác phòng-chống dịch ở địa bàn được phân công phụ trách để kịp thời chỉ đạo giải quyết, xử lý các tình huống phát sinh.



Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo hệ thống tuyên giáo các cấp, các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, kịp thời, chính xác tới người dân về tình hình dịch bệnh. Tăng cường nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các hành vi tung tin bịa đặt gây ảnh hưởng tiêu cực trong công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, thường xuyên hướng dẫn và tổng hợp các hoạt động, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.



Ngọc Hải