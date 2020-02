Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Không được coi thường những đốm lửa nhỏ"

Chiều 18-2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.



"Cán bộ là cái gốc của mọi công việc"

Thắng lợi của sự nghiệp chính nghĩa Việt Nam

Cuộc làm việc giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chiều 18-2





Tham dự còn có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam... cùng đông đảo đại diện các bộ, ban ngành Trung ương, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội.



Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh, năm 2019, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục được triển khai toàn diện, thiết thực, hiệu quả. Hai bên đã cùng nhau tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết trong đời sống nhân dân, góp phần chăm lo đời sống của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận cao trong xã hội, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, hoạt động đối ngoại của đất nước.



Trong năm 2019, từ kết quả vận động của mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, đã hỗ trợ xây dựng 16.121 nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ trên 13 triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với trị giá số tiền hơn 6.586 tỷ đồng; tặng 1,212 triệu suất quà trị giá trên 613 tỷ đồng cho các hộ nghèo, gia đình có công, người nhiễm chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.



Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, MTTQ Việt Nam đã nhanh chóng vào cuộc để tuyên truyền sâu rộng tới MTTQ các cấp và doanh nghiệp, người dân, từ đó triển khai thực hiện các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh, coi “chống dịch như chống giặc”. Hệ thống mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng, nhất là đối với các hộ nghèo trong công tác phòng, chống dịch bệnh…





Hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và MTTQ





Tại hội nghị, ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao chương trình phối hợp số 363 giữa Bộ Y tế và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Hai bên đã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, tập trung tuyên truyền công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. Khi có dịch Covid-19, ngay sau khi Thủ tướng có chỉ thị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến những khuyến cáo của Bộ Y tế để cán bộ mặt trận vận động nhân dân phòng, chống dịch bệnh.



Theo ông Đỗ Xuân Tuyên, đến ngày 18-2, Việt Nam đã có 11 ca xuất viện, dự kiến ngày 19-2 sẽ có 2 ca ra viện và không để hiện tượng lây chéo từ bệnh nhân sang đội ngũ bác sĩ khám, chữa bệnh. Việt Nam là 1 trong 4 nước phân lập virus và mở ra hướng nghiên cứu và biện pháp phòng chống Covid-19. Tình hình dịch bệnh đang kiểm soát tốt.



Hiện tại, Khánh Hòa đã qua 31 ngày không có thêm ca dương tính mới, Thanh Hóa đã qua 24 ngày. Bộ Y tế đang hướng dẫn tỉnh Khánh Hòa làm hồ sơ công bố hết dịch và tiếp tục hoàn thiện thủ tục để Thanh Hóa công bố hết dịch.



Tỉnh Vĩnh Phúc cũng đang làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân cùng dập dịch, đảm bảo sinh hoạt cho nhân dân bị khoanh vùng dịch, cả tỉnh Vĩnh Phúc đang quyết tâm đẩy lùi và kiểm soát dịch bệnh.



“Có được kết quả này là nhờ vào sự vào cuộc tích cực của MTTQ Việt Nam và Bộ Y tế khi chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu và có những biện pháp phòng chống dịch Covid-19 kịp thời”, ông Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh.



Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá Chính phủ và mặt trận đều đã sâu sát với dân, tạo được sự an tâm trong nhân dân. Chính phủ đã lắng nghe ý kiến của MTTQ Việt Nam trong xây dựng pháp luật, các thành viên của Chính phủ phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ với MTTQ Việt Nam để cùng vì nhân dân, tạo niềm tin cho nhân dân vào Chính phủ và Mặt trận.



Ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về văn hóa - xã hội của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng cho rằng, năm 2019 là năm thắng lợi toàn diện của đất nước, có được kết quả này là nhờ vào sự phối hợp nhịp nhàng và giữ vững thế “kiềng 3 chân” giữa Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam, từ đó củng cố niềm tin vững chắc trong nhân dân và tạo động lực cho nhân dân hăng say lao động, sản xuất, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành mọi chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội đã đề ra.



“Mặt trận luôn đồng hành cùng Chính phủ trong lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để gần dân hơn và hiểu dân. Điều đó cho thấy, khi sức mạnh của cả hệ thống chính trị được phát huy thì tinh thần “chỉ bàn tiến không bàn lùi” của Thủ tướng sẽ ngày càng lan tỏa trong nhân dân”, ông Nguyễn Túc tin tưởng.



Nhấn mạnh năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII, ông Nguyễn Túc cho rằng, trong chương trình phối hợp giữa hai cơ quan cần quan tâm tới việc giám sát đội ngũ cán bộ trước thềm Đại hội, phải lựa chọn những người xứng đáng và trong sạch vào cấp ủy cùng cấp.



Tại hội nghị, nhiều ý kiến đánh giá cao hiệu quả phối hợp hoạt động của Chính phủ và mặt trận.



Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh đến vai trò của MTTQ và Chính phủ trong tập hợp nhân dân, đồng thời đề nghị, 2 bên cần có những phương thức tập hợp nhân dân mới thông qua môi trường mạng xã hội, cũng như phải huy động sự vào cuộc của hệ thống đoàn thể.



Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị nâng cao hơn vai trò của mặt trận đối với vấn đề tôn giáo, dân tộc, nhất là năm 2020, Việt Nam là Chủ tịch ASEAN.



Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng mong muốn làm sao văn bản pháp luật sẽ xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, muốn thế tiếng nói phản biện của mặt trận rất quan trọng. Bên cạnh đó,Chính phủ và mặt trận cân phối hợp xử lý các điểm nóng; làm rõ hơn cơ chế phối hợp và nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, đặc biệt là chống tham nhũng lớn, chống tham nhũng vặt và hiện tượng lãng phí trong nhân dân..



Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, trong năm 2020, hệ thống mặt trận sẽ tiếp tục lan tỏa, khơi dậy tinh thần của các tầng lớp nhân dân để thực hiện thành công các chỉ tiêu của Quốc hội, Chính phủ đề ra. Song song đó, giám sát thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ theo tinh thần của Trung ương; giám sát cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư; giám sát về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu..



Phát biểu kết luận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá: kết quả đạt được của đất nước trong năm 2019 là toàn diện, thành quả đó có sự đóng góp của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, của toàn dân, của các thành phần kinh tế. Đó là thắng lợi của toàn dân, của thế kiềng 3 chân giữa Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, là kết quả của tinh thần sát dân, gần dân, sự đoàn kết của toàn dân trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do mặt trận phát động. Thủ tướng cũng ghi nhận mặt trận đã kịp thời vào cuộc vận động nhân dân phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Những điều này thể hiện quyết tâm của mặt trận đối với Chính phủ, hai bên đã có những trao đổi nghiêm túc, có những chương trình hành động thiết thực hướng tới nhân dân.





Thủ tướng thăm hỏi nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan





Biểu dương và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Chính quyền và hệ thống MTTQ các cấp trong thời gian qua, Thủ tướng cho rằng, việc chăm lo, tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng có nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực. Thủ tướng cũng đã tham gia vào những hoạt động tiêu biểu của mặt trận thời gian qua như Đại hội đại biểu toàn quốc của MTTQ Việt Nam, chương trình vì người nghèo. “Chính phủ, các thành viên Chính phủ và các bộ ngành, địa phương luôn luôn lắng nghe ý kiến của mặt trận, lắng nghe ý kiến phản ánh của mặt trận về tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Có được những ý kiến này, Chính phủ có những quyết sách chính xác hơn đối với những vấn đề liên quan tới nhân dân, đặc biệt là việc giải quyết những điểm nóng, những vấn đề phát sinh nổi cộm trong nhân dân”, Thủ tướng khẳng định. Đơn cử như trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có nhiều phức tạp hiện nay, sự phối hợp của Chính phủ và cả hệ thống chính trị cùng mặt trận các cấp đã giúp có những chỉ đạo kịp thời ngăn chặn dịch bệnh, Việt Nam đã bình tĩnh xử lý tình huống nhằm đảm bảo đời sống cho nhân dân.



Thủ tướng cho rằng, năm 2020 chúng ta cần làm tốt hơn nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Để làm làm được điều này cần sự chủ động vào cuộc của cả hệ thống để chống lại hạn hán, thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đối với tình hình hạn hán của ĐBSCL. Năm 2020 và thời gian tới, Thủ tướng đề nghị cần nêu cao tinh thần, ý chí khát vọng vươn lên của Việt Nam. Vị thế của Việt Nam trên chính trường quốc tế phải được nâng cao, sức mạnh của toàn dân tộc phải được khơi dậy, mà trước mắt cần phối hợp vận động nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chủ động phòng, chống Covid-19, không thể chủ quan.



Thủ tướng cũng đề nghị cần tiếp tục triển khai các Chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần khẳng định vị trí của MTTQ Việt Nam trong củng cố sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Thủ tướng cũng cho biết, Bộ Chính trị cũng đã có kết luận quan trọng, đó là mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội không còn hành chính hóa trong hoạt động. Đây là kết luận quan trọng của Bộ Chính trị, vì vậy việc phát động, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong hệ thống mặt trận và đoàn thể chiếm vai trò quan trọng, từ đó giúp nhân dân nêu cao ý chí vượt qua khó khăn, lạc quan trong cuộc sống.



Bên cạnh đó, mặt trận cần tiếp tục thực hiện các hoạt động đối ngoại, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài cùng đoàn kết một lòng xây dựng quê hương, đất nước; tiếp tục phát động phong trào xây dựng xã hội học tập. Đặc biệt, MTTQ góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trước thềm đại hội Đảng; phát huy vai trò của tôn giáo đối với các vấn đề trong xã hội như dạy nghề, y tế; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nơi nào còn khó khăn trong triển khai thì cần khắc phục để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong nhân dân. Bên cạnh đó, phối hợp phát huy dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không được coi thường "những đốm lửa nhỏ"; đối với nhân dân phải kiên trì thuyết phục để tạo sự đồng thuận, đồng lòng. Thủ tướng cũng mong mặt trận đưa ra các kế hoạch, chương trình giám sát đối với những vấn đề nhân dân quan tâm như vấn đề liên quan đến môi trường, giáo dục, nâng cao năng lực cạnh tranh...



Thủ tướng mong MTTQ cùng Chính phủ xem xét, giải quyết và điều chỉnh những chính sách chưa phù hợp đối với nhân dân, trên tinh thần “phải vì dân và phục vụ nhân dân thì những vấn đề nhân dân kiến nghị mới được lắng nghe và giải quyết”. Chính phủ sẽ làm hết sức mình để cùng với MTTQ Việt Nam xây dựng đất nươc ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Thủ tướng cũng lưu ý, các ban, bộ ngành phải lắng nghe ý kiến của mặt trận, phải quan tâm tới ý kiến nhân dân thông qua kênh của mặt trận để giải quyết những vấn đề liên quan.



Theo PHAN THẢO (SGGPO)