Thăm người xây nhà thờ Bác

(GLO)- Sáng 23-2, đoàn công tác do đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai làm trưởng đoàn đã về thăm nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh của gia đình ông bà Võ Như Thông-Huỳnh Thị Thuyền (tổ Đồng Trường II, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam). Nơi đây trưng bày những tư liệu quý về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác với hàng trăm bức ảnh, bài báo, bút tích sưu tầm.

Theo quốc lộ 40B từ huyện Đak Tô (tỉnh Kon Tum), đoàn cán bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vượt qua cung đường ngoằn ngoèo dài hơn 150 km với nhiều đèo dốc quanh co men theo mạn sườn Đông Nam khối núi Ngọc Linh (thuộc huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) mới đến địa phận tiếp giáp với xã Nam Trà (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam). Từ đây, đoàn tiếp tục đi thêm 60 km nữa để đến thị trấn Bắc Trà My-căn cứ đầu não của Khu ủy Khu V trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chụp ảnh trước tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên nhà ông Võ Như Thông. Ảnh: M.T

Nơi đoàn công tác ghé thăm là gia đình cựu quân nhân rất đặc biệt từng công tác ở đây. Càng đặc biệt hơn khi từ lúc nghỉ hưu (năm 1980), ông Võ Như Thông (bí danh là Tử Vi Dân-năm nay 87 tuổi) đã dày công sưu tầm nhiều tư liệu quý về Bác. Ban đầu, từ tiền lương hưu dành dụm, vợ chồng ông thuê người tạc bức tượng Bác có chiều cao 1,6 m; xây dựng tượng đài và xây nhà thờ Bác Hồ để trưng bày những tư liệu sưu tầm, tranh ảnh, sách báo viết về Bác và những bút tích của Người; hàng năm tổ chức ngày giỗ Bác... với mong muốn biến nơi đây trở thành nơi tôn kính giáo dục con cháu, là nơi để cán bộ và nhân dân quê hương Bắc Trà My cũng như cả nước học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Suốt 40 năm qua, ông đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng và không ít thời gian sưu tầm rất nhiều tác phẩm văn thơ, các bài báo viết về Bác để trưng bày, phục vụ nhu cầu tìm hiểu của cán bộ, học sinh và nhân dân cả nước về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác.

Nghe ông Thông kể chuyện về Bác, chúng tôi cảm nhận sự hiểu biết sâu rộng mà ông đã tích lũy được trong quá trình nghiên cứu, sưu tầm tư liệu về Bác. Hơn 650 bức ảnh được ông đóng khung ngay ngắn, sắp xếp theo từng thời kỳ lịch sử, từ lúc Bác ra đi tìm đường cứu nước cho đến những ngày diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Ngoài ra còn có hàng trăm đầu sách viết về Bác Hồ. Nhiều người thân, bạn bè và những người biết việc làm ý nghĩa này cũng đến tận nơi tặng ông những kỷ vật quý về Bác, giúp làm dày thêm bộ sưu tập độc đáo.

Nói về lý do của chuyến thăm, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Phan Lương cho biết: Sau khi biết câu chuyện về ông Thông trên truyền hình, đồng thời nhận thấy đây là nơi tập hợp nhiều tư liệu quý để cán bộ trong Ban tìm hiểu, bổ sung hiểu biết của mình trong quá trình nghiên cứu, học tập và làm theo Bác, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hành trình ý nghĩa này. Tại đây, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bày tỏ lòng cảm phục trước việc làm thầm lặng nhưng vô cùng ý nghĩa của ông Thông trong việc lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng tặng ông một số sách viết về Bác cùng bộ sách “Giữa rừng hoa đẹp” viết về gương người tốt-việc tốt, học tập và làm theo Bác; dâng hương trước tượng đài Bác Hồ tại nhà thờ Bác.

Theo ông Nguyễn Quang Cường-Trưởng phòng Tuyên truyền-Văn hóa-Văn nghệ (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy): Việc làm của ông Thông hết sức ý nghĩa trong việc tuyên truyền, phát động và nhân rộng việc học tập và làm theo Bác. “Đây là chuyến đi bổ ích giúp chúng tôi hiểu hơn vì sao ở nơi núi rừng này lại có người biết phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục con cái và thế hệ trẻ học tập, làm theo Bác. Việc làm ý nghĩa của ông Thông được xem là điển hình trong việc học tập và làm theo Bác. Gắn với công trình ý nghĩa, có tính giáo dục cao, câu chuyện của ông Thông còn góp phần lan tỏa việc học tập và làm theo Bác một cách thiết thực, gần gũi, dễ hiểu trong quần chúng nhân dân”-ông Cường chia sẻ.