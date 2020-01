Gia Lai xử lý triệt để mầm mống tham nhũng

(GLO)- Chiều 10-1, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng năm 2019 và triển khai công tác năm 2020 dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hùng-Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương (Ban Nội chính Trung ương) và đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Quyết liệt chống tham nhũng

Báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung cho biết: Trong năm qua, công tác phòng-chống tham nhũng đã có bước chuyển biến mạnh mẽ. Công tác phòng-chống tham nhũng đã diễn ra rộng khắp trên nhiều lĩnh vực, trong đó trọng tâm là vấn đề khai thác khoáng sản trái phép ở nhiều địa phương, sự lỏng lẻo trong quản lý tài chính cũng như quản lý đất rừng của các ban quản lý rừng phòng hộ và các công ty lâm nghiệp. Đặc biệt, những hành vi tham nhũng đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự đều có sự vào cuộc, phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan tố tụng nên nhanh chóng được đưa ra xét xử đúng quy định của pháp luật, nhận được sự ủng hộ, đồng tình của các tầng lớp nhân dân. Cụ thể, trong năm 2019, các cơ quan chức năng đã khởi tố 8 vụ/20 bị can, tăng 1 vụ và 6 bị can so với năm 2018. Cũng trong năm 2019, đã đưa ra xét xử 8 vụ với 21 bị cáo, tăng 4 vụ và 17 bị cáo so với năm 2018.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: L.V.N

Cũng trong năm 2019, thông qua hoạt động thanh tra, ngành chức năng đã phát hiện nhiều đơn vị sai phạm về tài chính với tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 12,1 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 2,95 tỷ đồng. Đặc biệt, ngành Thanh tra đã phát hiện các ban quản lý rừng phòng hộ, công ty lâm nghiệp để mất trên 4.400 ha đất rừng, quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 4,55 tỷ đồng. Trong số này đã tổ chức kiểm điểm và xem xét trách nhiệm với 26 tập thể, 141 cá nhân; chuyển 5 vụ có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra, chuyển 2 vụ sang Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xử lý kỷ luật về Đảng.

Xem xét trách nhiệm người đứng đầu

Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đặt câu hỏi: “Ở các ban quản lý rừng phòng hộ và công ty lâm nghiệp, tại sao thanh tra đụng đến đâu lại phát hiện sai phạm tới đó? Có phải người đứng đầu thiếu gương mẫu, thiếu quan tâm chỉ đạo để cấp dưới qua mặt?”. Bí thư Tỉnh ủy dẫn chứng, trong những chuyến công tác ở cơ sở, ông đã phát hiện nhiều nơi rất lỏng lẻo trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, một số UBND xã được giao giữ rừng nhưng trách nhiệm chưa cao, để xảy ra tình trạng mất rừng một cách nghiêm trọng trong thời gian dài.

Do đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT giải trình về những sai phạm xảy ra trong lĩnh vực mình quản lý. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Đoàn Ngọc Có thừa nhận: Lãnh đạo một số ban quản lý rừng phòng hộ đã buông lỏng quản lý đất rừng, để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất rừng một cách mất kiểm soát nhưng không kịp thời báo cáo để có phương án xử lý mà đợi đến khi có nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng mới bắt đầu làm. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cũng cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng diện tích rừng “thâm hụt” lớn là do công tác quản lý đất đai trước đây thường dùng cách khoanh bao nên diện tích không chính xác, sau này có máy móc hiện đại thì diện tích mới rõ ràng hơn.

Theo Chánh Thanh tra tỉnh Trần Hữu Đức, những diện tích rừng đã bị lấn chiếm lâu năm hoặc do cách tính diện tích chưa chính xác nên Thanh tra tỉnh đều không tính vào diện tích bị mất trong kết luận thanh tra. Trong các cuộc kiểm tra với các đơn vị chủ rừng, Thanh tra tỉnh đều áp dụng bản đồ vệ tinh bảo đảm tính khoa học, khách quan nên diện tích đã chỉ ra là hoàn toàn chính xác. Chánh Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra rằng, tại một số địa phương xuất hiện tình trạng lãnh đạo để người nhà lập công ty riêng trá hình, từ đó dẫn đến lợi ích nhóm và hiện Thanh tra tỉnh đang tiến hành xác minh, kiểm tra, nếu đủ căn cứ sẽ kiến nghị xử lý.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khi thấy có mầm mống tham nhũng cần xử lý triệt để, không để diễn biến phức tạp, kiện cáo gây ảnh hưởng đến tình hình chung. Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng nghiêm trọng nhưng chưa xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo quy định dù đã hết thời hạn thì cần khẩn trương tiến hành.