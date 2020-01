Gia Lai: Tổng kết công tác nội chính năm 2019

(GLO)- Tỉnh ủy Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác nội chính năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự và chủ trì hội nghị còn có đồng chí Rah Lan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Hùng-Vụ Phó Vụ địa phương, Ban Nội chính Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan nội chính trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2019. Ảnh: Đăng Vũ

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2019 tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững ổn định an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai hiệu quả các biện pháp công tác vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; xử lý tốt các vụ việc có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ; các loại tội phạm cơ bản được kiềm chế, tai nạn giao thông giảm 3 chỉ số.

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương trong lĩnh vực nội chính. Phối hợp với các ngành, địa phương nắm, tổng hợp, đánh giá tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, ngăn chặn vượt biên trái phép, tranh chấp, khiếu kiện, lấn chiếm đất, hoạt động tôn giáo trái phép, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định; tiếp tục theo dõi tiến độ, đôn đốc xử lý các vụ án do Ban Nội chính Trung ương đôn đốc, các vụ án hình sự, các vụ sai phạm qua thanh tra phát hiện chuyển cơ quan điều tra và các vụ khiếu kiện thuộc lĩnh vực tư pháp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Đăng Vũ

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng với tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp để nắm tình hình, tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời các mặt công tác trên lĩnh vực nội chính, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian đến vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan nội chính cần tăng cường triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm xâm phạm trật tự xã hội; chủ động phòng, chống có hiệu quả các tệ nạn xã hội nhất là cho vay nặng lãi, tín dụng đen…; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng; tiếp tục kiểm tra, giám sát, giải quyết các vụ án về tham nhũng, các vụ việc phức tạp, nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm để kịp thời tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý theo quy định.