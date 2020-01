Gia Lai: Các tổ chức cơ sở Đảng tiến hành đại hội điểm

(GLO)- Ngày 8-1, chi bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đã tổ chức Đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025) với sự tham gia của 26 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ qua, tổng doanh thu của Công ty đạt trên 1.910 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng đạt 2,64% (vượt 132% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VI đề ra); tổng lợi nhuận đạt trên 182 tỷ đồng; nộp ngân sách trên 605 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 14,2 triệu đồng/tháng (tăng 2,7 triệu đồng so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VI). Trong những năm qua, Công ty tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện trên địa bàn tỉnh với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ, chi bộ Công ty đã kết nạp 4 đảng viên mới. Nhiệm kỳ 2020-2025, chi bộ tập trung chỉ đạo thực hiện một số mục tiêu như: tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân từ 2,5% trở lên; phấn đấu duy trì mức thu nhập bình quân cho người lao động từ 14,5 triệu đồng/tháng trở lên; thực hiện trích nộp 100% bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; kết nạp đảng viên mới đạt 3,5% trở lên so với số đảng viên đầu nhiệm kỳ...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành chi bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: P.L

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí; đồng chí Nguyễn Hoàng Nam-Giám đốc Công ty được bầu giữ chức Bí thư chi bộ.

* Trong 2 ngày 6 và 7-1, Đảng bộ thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Pah) tổ chức Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025). Đây là Đảng bộ cơ sở đầu tiên được Huyện ủy Chư Pah chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng. Dự đại hội có 177 đại biểu đại diện cho 198 đảng viên trên địa bàn thị trấn, cùng Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn và đơn vị đứng chân trên địa bàn.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị trấn Phú Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cơ bản những mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ lần thứ V đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người tăng hàng năm, năm 2019 đạt 55 triệu đồng/người; tổng thu ngân sách hàng năm tăng 12,5%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,85%; trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100%. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ có thêm 84 đảng viên. Đảng bộ nhiều năm đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 92,5%. Hệ thống chính trị hoạt động đạt hiệu quả cao, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự đồng thuận trong nhân dân.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất với các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể: cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tập trung phát huy lợi thế lĩnh vực thương mại-dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng; thu ngân sách hàng năm tăng 15%; không còn hộ nghèo; trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100%; đảm bảo tỷ lệ kết nạp đảng viên hàng năm; chi bộ trực thuộc đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh hàng năm chiếm 85%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%.

Đại hội đã bầu 10 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Ban Chấp hành khóa mới đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 3 đồng chí. Đồng chí Trần Oanh Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy thị trấn Phú Hòa nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu 15 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.