An Khê: Tập trung chỉ đạo đại hội Đảng các cấp

(GLO)- Thị ủy An Khê đã và đang tập trung chỉ đạo công tác triển khai đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Tất cả các khâu từ chuẩn bị đến tổ chức, điều hành đều được quán triệt thống nhất nhằm đảm bảo đại hội Đảng diễn ra thành công.

Tiến hành đại hội điểm, thí điểm

Thời gian qua, Thị ủy An Khê đã tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng bám sát mục đích, yêu cầu của Chỉ thị số 35 và hướng dẫn của cấp trên để tổ chức thành công đại hội ở cấp mình. Sau khi hoàn tất đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở (từ tháng 10 đến tháng 12-2019), Ban Thường vụ Thị ủy đã lựa chọn 4 tổ chức cơ sở Đảng thực hiện đại hội điểm và thí điểm để rút kinh nghiệm trước khi chỉ đạo chung ra diện rộng.

Trong 2 ngày 12 và 13-1, Đảng bộ xã Cửu An đã tổ chức thành công đại hội lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025). Đây là một trong 3 tổ chức cơ sở Đảng được Thị ủy An Khê chọn để tiến hành đại hội điểm. Ông Trần Công-Bí thư Đảng ủy xã Cửu An (khóa X) được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức danh này trong nhiệm kỳ mới. Ông Công cho biết: “Để đại hội diễn ra đạt kết quả cao nhất, chúng tôi đã chuẩn bị toàn bộ nội dung được Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo. Trong đó, chú trọng nhất là báo cáo chính trị bởi văn kiện lần này được soạn thảo theo kết cấu tổng hợp, khác hẳn với những lần trước. Công tác nhân sự cũng được tiến hành theo quy trình 5 bước, đúng theo quy định của Trung ương. Tại đại hội, các đảng viên đã phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ để bầu ra những đồng chí có đủ điều kiện theo tiêu chuẩn quy định, đảm bảo đúng số lượng, thành phần vào Ban Chấp hành khóa mới”.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cửu An nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: H.T

Tương tự, Đảng bộ phường Tây Sơn là tổ chức cơ sở Đảng được chọn để thực hiện đại hội thí điểm bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư. Ông Lương Thành Công-Bí thư Đảng ủy phường Tây Sơn-thông tin: “Đến nay, công tác chuẩn bị báo cáo chính trị, nhân sự, tuyên truyền đại hội đều cơ bản hoàn tất. Trước đó, chúng tôi đã tập trung các nhiệm vụ để xây dựng và đảm bảo sự chính xác cho văn kiện đại hội; định hướng các mục tiêu cho nhiệm kỳ tới đảm bảo đúng với mục tiêu trọng tâm của thị xã là xây dựng đô thị văn minh. Quy trình chuẩn bị nhân sự cũng được thực hiện khá chặt chẽ, đề cao trình độ chuyên môn, năng lực điều hành, kỹ năng mềm… của đội ngũ cán bộ. Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy, Đảng bộ phường sẽ tiến hành đại hội vào giữa tháng 2 tới”.

Tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị xã

Theo kế hoạch, đại hội Đảng bộ cấp xã và chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị xã An Khê sẽ bắt đầu từ tháng 4 và hoàn thành trước ngày 30-6. Dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVII sẽ được tổ chức trong tháng 8-2020.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Khê-cho biết: Xác định đại hội cấp cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức đại hội cấp thị xã, do đó, Ban Thường vụ Thị ủy đã chú trọng hỗ trợ Đảng bộ cơ sở xây dựng văn kiện ngay từ đầu. Trong quý IV-2019, thị xã đã lập kế hoạch và phân công đoàn công tác xuống làm việc với từng Đảng bộ cơ sở để đánh giá tổng kết về kết quả thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ; trên cơ sở này, xác định một số tiềm năng, thế mạnh, đặc biệt là trong xây dựng đô thị, tái cơ cấu nông nghiệp, phát huy các giá trị văn hóa-lịch sử để xây dựng chương trình hành động cũng như nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ sau một cách thực chất và mang tính khả thi cao. Ngoài ra, chúng tôi còn thống nhất hình thức của báo cáo chính trị là kết cấu kết hợp; xây dựng bộ chỉ tiêu của thị xã và các xã, phường trên tinh thần “số thực và số biết nói”, loại bỏ dần các chỉ tiêu khó đong đếm được và tăng dần các chỉ tiêu định lượng. Qua bộ chỉ tiêu này, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp được thể hiện rõ và đây được xem là điểm khác biệt của thị xã so với những địa phương khác trong tỉnh.

Cũng theo Bí thư Thị ủy An Khê, đến thời điểm hiện tại, văn kiện chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVII đã thông qua dự thảo lần 1 và đang tiếp tục lấy ý kiến để hoàn thiện. Riêng công tác chuẩn bị nhân sự, ngay từ năm 2017, Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo cho các cấp chủ động trong công tác tạo nguồn cán bộ, xây dựng bộ tiêu chí để đánh giá cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nhờ vậy, thị xã không bị vướng trong khâu này. “Thị xã luôn đề cao tinh thần “cán bộ là cái gốc của công việc” nên khâu lựa chọn nhân sự được cực kỳ chú trọng, sao cho vừa đảm bảo về cơ cấu, thành phần vừa phải có chất lượng. Nếu xét thấy ở vị trí nào mà người cán bộ được dự kiến lựa chọn vẫn chưa đạt yêu cầu thì chúng tôi sẵn sàng để trống, tiếp tục tạo nguồn cán bộ”-bà Lịch nhấn mạnh.