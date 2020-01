An Khê: Đảng bộ xã Cửu An tổ chức đại hội điểm

(GLO)- Đảng bộ xã Cửu An vừa tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là một trong 4 tổ chức cơ sở Đảng được Thị ủy An Khê chọn tổ chức đại hội điểm và thí điểm rút kinh nghiệm.

Đảng bộ xã Cửu An hiện có 7 chi bộ trực thuộc với 104 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quan điểm của Đảng; đồng thời vận dụng cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch hành động để tổ chức thực hiện.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Mộc Trà

Theo đó, nền kinh tế của xã tăng trưởng khá ổn định; tổng giá trị sản xuất đến năm 2020 ước đạt 113,7 tỷ đồng (tăng 1,7 lần so với năm 2015). Thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/năm (gấp 1,6 lần so với năm 2015). Giai đoạn 2015-2020, tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt 9,12%; tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 22,427 tỷ đồng. Xã cũng tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; bước đầu hình thành vùng trồng cây ăn quả tập trung với diện tích 18,4 ha. Đến cuối năm 2019, xã triển khai thực hiện đạt chuẩn 11/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ giảm hộ nghèo đạt 2,1%. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa-thông tin, thể dục-thể thao, an sinh xã hội, dân số-gia đình và trẻ em… đạt được nhiều thành tựu. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã kết nạp được 21 đảng viên, đạt 5,38%/năm. Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm, trung bình tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 11,7%; chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 16,6%...

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, như: tổng giá trị sản xuất đạt 120 tỷ đồng; tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng; tổng thu ngân sách xã đạt 7,5 tỷ đồng; tổng diện tích gieo trồng đạt 1.100 ha; hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; trên 90% người dân tham gia BHYT; trên 70% gia đình văn hóa; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1%; hàng năm Đảng bộ đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp mới 20 đảng viên…

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới. Ảnh: Mộc Trà

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XI và bầu 8 đồng chí vào đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí Trần Công tái đắc cử Bí thư Đảng bộ xã Cửu An nhiệm kỳ 2020-2025.

Mộc Trà