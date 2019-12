Thường trực Huyện ủy Đak Pơ đối thoại với bà con thôn An Định

(GLO)- Tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn An Định, xã Cư An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai, Thường trực Huyện ủy Đak Pơ đã tổ chức hội nghị đối thoại với bà con thôn An Định vào tối 23-12.

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Tuyết Mai

Tại hội nghị đã có 8 lượt ý kiến của nhân dân được nêu lên, cụ thể là các vấn đề về chính sách an sinh xã hội; giao thông; chuyển đổi giống cây trồng; đất đai…Trong đó, vấn đề được bà con thôn An Định quan tâm mong muốn nhiều nhất là việc sớm hoàn thành đoạn đường từ thôn An Định, xã Cư An lên khu vực Núi đá lửa để bà con thuận tiện vận chuyển nông sản cũng như vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với đặc thù địa phương nhằm tăng năng suất cho người nông dân …

Tất cả các ý kiến nêu ra tại cuộc đối thoại đều được cơ quan, đơn vị tổ chức đối thoại lắng nghe, ghi chép đầy đủ, tiếp thu nghiêm túc và trả lời kịp thời. Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Ngô Khắc Ngọc- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đak Pơ nhấn mạnh: Việc thực hiện chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa huyện với nhân dân là một việc làm cần thiết, có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, cần phải được tiếp tục duy trì và phát huy trong thời gian tới.