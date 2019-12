Gia Lai: 74 tập thể và cá nhân được khen thưởng thực hiện an ninh nông thôn

(GLO)- Ngày 26-12, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết Chỉ thị số 15/CT-UBND và quán triệt Chỉ thị số 191/CT-UBND ngày 2-10-2019 về tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh nông thôn trong tình hình mới. Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.





Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: V.N

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, thời gian qua tỉnh ta đã chủ động đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thù địch lợi dung chính sách tôn giáo, dân tộc để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời giải quyết nhiều vụ việc phát sinh, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự tại cơ sở. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác đảm bảo an ninh nông thôn trong tình hình mới. Trong đó sự phối hợp giữa các ngành, chính quyền các địa phương ở một số nơi chưa thực sự tốt, tình trạng tín dụng đen, ma túy, cờ bạc, tai nạn giao thông vùng nông thôn có chiều hướng diễn biến phức tạp; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai chưa được quan tâm thực hiện đúng mức...



Quán triệt Chỉ thị số 191/CT-UBND về tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh nông thôn trong tình hình mới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cả hệ thống chính trị cần vào cuộc một cách quyết liệt, phát động sâu rộng và lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong mọi tầng lớp nhân dân. Tập trung giải quyết triệt để các vụ việc gây mất an ninh trật tự nông thôn, nhất là tranh chấp đất đai, khiếu kiện kéo dài. Lực lượng Công an các cấp là hạt nhân nòng cốt trong tấn công các đối tượng phản động lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; đồng thời xây dựng các phương án cụ thể nhằm không để bị động trong mọi tình huống.



Dịp này có 34 tập thể và 40 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh nông thôn trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn (2007-2017).

VĂN NGỌC