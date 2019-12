Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai: Bàn giao 9 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách

(GLO)- Ngày 30-12, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức bàn giao 9 căn nhà cho các hộ nghèo và gia đình chính sách khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Krong (huyện Kbang). Mỗi căn nhà có diện tích hơn 40 m2, kinh phí xây dựng 50 triệu đồng.

Ảnh: N.M

Trong 9 căn nhà, có 1 căn nhà do 4 tổ chức cơ sở Đảng, gồm: Đảng bộ Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, chi bộ Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai, chi bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình-Chi nhánh Gia Lai và chi bộ Công ty TNHH Trung Kiên (TP. Pleiku) hỗ trợ. 8 căn nhà còn lại do Đảng bộ Báo Gia Lai, Đảng bộ Bưu điện tỉnh, Đảng bộ Cục Quản lý Thị trường, Đảng bộ Viễn thông Gia Lai, Đảng bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai, chi bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, chi bộ Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Gia Lai và Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Bắc Gia Lai hỗ trợ. Dịp này, các đơn vị, doanh nghiệp còn tặng một số vật dụng sinh hoạt và nhu yếu phẩm cho các gia đình.