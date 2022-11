Chuyên gia: 6 thứ tốt bạn nên ăn khi bị cảm cúm  

Một số loại thực phẩm có thể giúp người bệnh cúm cảm thấy tốt hơn và có thể giúp tăng tốc độ hồi phục.





Ngoài việc thường xuyên rửa tay và tiêm chủng, còn có một loại vũ khí chống lại bệnh cúm: thực phẩm và đồ uống bổ dưỡng. Bởi vì nghiên cứu cho thấy một số thực phẩm và đồ uống có thể giúp ích hoặc ngăn ngừa các triệu chứng cảm cúm, theo chuyên trang sức khỏe Everyday Health.



Tiến sĩ Neha Vyas, bác sĩ chuyên gia y học gia đình tại Phòng khám Cleveland Clinic nổi tiếng của Mỹ, từ nghiên cứu đã chỉ ra những thứ cần ăn uống khi bị cảm.



1. Uống nhiều nước lọc ấm



Nhiều người khuyên uống nhiều nước khi bị ốm và điều này thực sự đúng, tiến sĩ Vyas nói.



Nước ấm rất hiệu quả trong việc giảm bớt các triệu chứng của bệnh cúm. Một nghiên cứu cho thấy nước ấm giúp giảm ngay lập tức và lâu dài các triệu chứng sổ mũi, ho, hắt hơi, đau họng, ớn lạnh và mệt mỏi.





Nghiên cứu cho thấy các thành phần trong súp gà kết hợp với nhau có thể làm giảm viêm và hỗ trợ hệ thống miễn dịch nên chống lại nhiễm cúm. Ảnh: Shutterstock



2. Súp gà



Nghiên cứu cho thấy các thành phần trong súp gà kết hợp với nhau có thể làm giảm viêm và hỗ trợ hệ thống miễn dịch nên chống lại nhiễm cúm, theo Everyday Health.



Tiến sĩ Vyas nói: Nên chọn các món súp có chứa protein và không chứa tinh bột.



Hãy thêm ít rau và gà xé nhỏ vào nước dùng nêm ít muối. Súp đậu chứa nhiều đạm và chất xơ cũng là một lựa chọn tuyệt vời. Chuyên gia Lori Dror, chuyên gia dinh dưỡng của Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Northwell Health (Mỹ), cho biết, cho dù đó là nước hầm gà, rau hay nước hầm xương đều có hiệu quả.



3. Tỏi



Ở Trung Quốc và Ấn Độ cổ đại, tỏi được sử dụng để điều trị các vấn đề về hô hấp và ho mạn tính.



Ngày nay, một số nghiên cứu cho thấy tỏi có thể hữu ích trong việc chống lại bệnh cúm. Nghiên cứu đã kết luận tỏi có thể tăng cường chức năng của tế bào miễn dịch và giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng cúm.



4. Trái cây và rau chứa vitamin C



Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, đóng một vai trò quan trọng trong việc chống lại nhiễm trùng, theo Trường Y Harvard T.H. Chan (Mỹ).



Một số nghiên cứu cho thấy vitamin C có thể giúp giảm mức độ nghiêm trọng và kéo dài của cảm lạnh.



Như Harvard lưu ý, nhiều loại trái cây và rau quả cung cấp vitamin C, bao gồm: Trái cây có múi như cam và bưởi, quả kiwi, khoai tây, ớt, bông cải xanh, cải mầm Brucxen, dâu tây, cà chua, dưa lưới, theo Everyday Health.





Nghiên cứu cho thấy mật ong hiệu quả trong việc điều trị các triệu chứng cảm cúm hơn cả thuốc cảm. Ảnh: Shutterstock



5. Rau lá xanh



Một loại rau khác cung cấp vitamin C tăng cường miễn dịch, chống viêm nhiễm: Rau xanh. Ví dụ như rau bó xôi, bắp cải và xa lách, cũng cung cấp chất sắt, tiến sĩ Vyas lưu ý.



Nghiên cứu cho thấy sắt cần thiết cho việc sản xuất các tế bào miễn dịch, đặc biệt là tế bào bạch cầu, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng.



Chuyên gia Dror khuyên nên thêm những loại rau này vào súp để tăng cường dinh dưỡng.



6. Mật ong



Mật ong là một phương thuốc phổ biến để làm dịu cơn đau họng. Nghiên cứu cho thấy mật ong đặc biệt tốt cho bệnh cúm, bởi nó chống lại nhiễm trùng đường hô hấp. Một đánh giá được công bố gần đây trên tạp chí nghiên cứu BMJ Evidence-Based Medicine cho thấy mật ong hiệu quả trong việc điều trị các triệu chứng cảm cúm hơn cả thuốc cảm.



Các nghiên cứu cho thấy nó có đặc tính kháng khuẩn. Mật ong làm bớt khó chịu ở cổ họng và có thể làm dịu kích ứng, theo Cleveland Clinic.

Theo Thiên Lan (TNO)