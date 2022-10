Dấu hiệu ở miệng cảnh báo thận của bạn 'có vấn đề'

Ngoài sức khỏe tim mạch và hô hấp, việc bảo vệ thận của chúng ta cũng rất quan trọng.

Với các lựa chọn lối sống phù hợp, bằng cách kiểm soát các tình trạng sức khỏe, như bệnh tiểu đường và huyết áp, bạn có thể giảm nguy cơ mắc các vấn đề về thận.

Cũng giống như bất kỳ “kẻ giết người thầm lặng” nào khác, bệnh thận giai đoạn đầu có thể không có bất kỳ triệu chứng nào. Đó là lý do tại sao việc kiểm tra bản thân thường xuyên là điều quan trọng hàng đầu.

1. Các vấn đề về thận thường gặp

Bệnh thận mạn tính là một trong những vấn đề nghiêm trọng về thận.

Đó là khi thận của bạn bị tổn thương dai dẳng và mất khả năng lọc chất thải và chất lỏng ra khỏi máu.

Theo Times of India, các loại vấn đề về thận khác bao gồm:

Bệnh Fabry

Bệnh loạn dưỡng cystine

Bệnh thận IgA

Viêm thận lupus

Bệnh thận đa nang

2. Dấu hiệu trong miệng có thể cho biết thận của bạn có vấn đề



Theo chuyên gia, các vấn đề về thận gây ra sự tích tụ urê trong cơ thể. Urê dư thừa trong hệ thống của bạn có thể ảnh hưởng đến hơi thở và mùi vị của bạn. Ảnh: Shutterstock

Trao đổi với Express.co.uk, bác sĩ Paula Oliveira nói rằng hơi thở có mùi có thể là một dấu hiệu báo trước các vấn đề về thận.

Cô Oliveira giải thích điều này là do sự tích tụ dư thừa của urê trong cơ thể.

Urê là một hợp chất, là sản phẩm phân hủy nitơ chính của protein được các tế bào của cơ thể sử dụng và được bài tiết qua nước tiểu.

Theo chuyên gia, các vấn đề về thận gây ra sự tích tụ urê trong cơ thể. Urê dư thừa trong hệ thống của bạn có thể ảnh hưởng đến hơi thở và mùi vị của bạn.

Cô Oliveira giải thích: “Nếu bạn có vấn đề về thận, cơ thể bạn sẽ mất khả năng đào thải các khoáng chất. Theo thời gian, mức độ của các khoáng chất này tăng lên trong máu của bạn, tạo ra vị kim loại và hơi thở nặng mùi”, theo Times of India.

3. Nguyên nhân nào dẫn đến dư thừa urê?

Theo Mayo Clinic, mức BUN (nitơ urê trong máu) cao có nghĩa là thận của bạn không hoạt động tốt.

Nhưng mức BUN tăng cũng có thể do mất nước, do không uống đủ nước hoặc vì các lý do khác.

4. Làm thế nào để giảm lượng urê trong cơ thể?

Với mức urê trong cơ thể tăng lên, bạn phải thực hiện những thay đổi chế độ ăn uống cần thiết.

Bạn phải giảm lượng protein, tránh ăn các thực phẩm giàu protein như thịt đỏ, cá, sữa, đậu, các loại hạt và ngũ cốc.

Hơn nữa, bổ sung đủ nước và uống nhiều nước có thể giúp giảm mức BUN trong cơ thể.

Uống nhiều nước hơn sẽ làm tăng số lần đi tiểu, và kết quả là, nhiều urê và creatinin sẽ được đào thải ra khỏi cơ thể.

Tốt nhất bạn nên đi bác sĩ khám để được tư vấn, chữa trị tốt nhất.

5. Các dấu hiệu khác của các vấn đề về thận



Đi tiểu quá nhiều hoặc quá ít là một trong số những triệu chứng phổ biến của bệnh thận. Ảnh: Shutterstock

Theo Mayo Clinic, buồn nôn và nôn mửa, chuột rút cơ, chán ăn, sưng phù ở bàn chân và mắt cá chân, da khô, ngứa, khó thở, khó ngủ, đi tiểu quá nhiều hoặc quá ít là một số triệu chứng phổ biến của bệnh thận.

Cơ quan y tế cho biết, việc phát hiện sớm có thể giúp ngăn ngừa bệnh thận tiến triển thành suy thận, theo Times of India.