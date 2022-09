Thói quen ăn uống quan trọng nhất đối với người bệnh viêm khớp

Nếu bạn bị viêm khớp thì thói quen ăn uống tốt có thể giúp ích cho bạn.

Tình trạng viêm khớp có thể xấu đi theo tuổi tác và không có cách chữa trị dứt điểm. Tuy nhiên, có những cách để giúp giảm một số triệu chứng hoặc giúp làm chậm nó.

Chúng bao gồm thay đổi lối sống, có thể bắt đầu bằng việc lưu tâm đến thực phẩm bạn ăn.

Một số loại thực phẩm đã được chứng minh là làm giảm bớt một số khó chịu và đau do viêm khớp, nhờ vào các vitamin và khoáng chất quan trọng mà chúng cung cấp.

Bạn cũng có thể cân nhắc kết hợp nhiều thói quen ăn uống lành mạnh hơn vào thói quen hằng ngày của mình nói chung, điều này sẽ giúp đảm bảo bạn đang tối đa hóa lợi ích của các chất dinh dưỡng mà bạn nhận được từ thực phẩm.

Ăn đủ rau xanh mỗi ngày

Theo Sydney Greene, chuyên gia dinh dưỡng, thói quen ăn uống quan trọng nhất đối với bệnh viêm khớp là ăn đủ rau xanh mỗi ngày.



Ăn nhiều rau xanh rất quan trọng nếu bạn muốn chống viêm và hỗ trợ khớp. Ảnh: Shutterstock

Chuyên gia Greene nói: “Ăn nhiều rau xanh rất quan trọng nếu bạn muốn chống viêm và hỗ trợ khớp. Rau lá xanh, bông cải xanh, cải Brussels, măng tây - chúng rất giàu chất chống oxy hóa và chất phytochemical giúp ngăn chặn các tế bào khỏi bị hư hại", theo Eat This, Not That!

Tổ chức Viêm khớp cũng nói rằng các loại rau lá xanh như rau bina, cải xoăn và những loại khác có thể bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do. Điều này là do chất chống oxy hóa cao của rau, chứa đầy đủ vitamin A, C và K.

Phát hiện của một nghiên cứu được công bố trên tạp chí International Journal of Preventive Medicine cho thấy rằng chất chống oxy hóa có thể giúp cải thiện đáng kể hoạt động của bệnh viêm khớp.

Nghiên cứu xác định thêm rằng chất chống oxy hóa có thể giúp ích để giúp kiểm soát stress oxy hóa trong bệnh viêm khớp dạng thấp.

Trong khi đó, trong một nghiên cứu được tạp chí American Journal of Lifestyle Medicine xuất bản, các nhà nghiên cứu xác định rằng chế độ ăn nhiều rau lá xanh đậm có thể giúp tăng beta-carotene - một sắc tố chuyển hóa thành vitamin A, theo Eat This, Not That!



Bông cải xanh rất giàu chất chống oxy hóa và chất phytochemical giúp ngăn chặn các tế bào khỏi bị hư hại. Ảnh: Shutterstock

Nó cũng có thể giúp giảm protein phản ứng C (CRP), một loại protein, khi tăng cao, có thể là dấu hiệu của viêm cấp tính, có nghĩa là nó có khả năng làm giảm nguy cơ hoặc mức độ nghiêm trọng của các bệnh mạn tính liên quan đến viêm.

Các nhà nghiên cứu đề xuất rằng chế độ ăn uống thử nghiệm này nên được gọi là chế độ ăn kiêng Thực phẩm gây viêm nhiễm thấp mỗi ngày (LIFE). Các loại thực phẩm trong chế độ ăn uống bao gồm rau bina, cải xoăn, rau cải xanh, cải Thụy Sĩ và cải ngọt bok.

Vì vậy, nếu bạn bị viêm khớp, hãy thử thêm nhiều lá xanh và rau họ cải vào chế độ ăn uống của bạn.

Những thực phẩm này có thể giúp giảm viêm gây ra các triệu chứng đau đớn và cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn đồng thời, vì vậy đôi bên cùng có lợi, theo Eat This, Not That!