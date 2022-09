Phát hiện một loại quả tuyệt vời giúp kéo dài tuổi thọ

Để sống thọ và khỏe mạnh, chế độ ăn uống rất quan trọng.





Nghiên cứu mới cho thấy tiêu thụ khoảng 2 chén nho mỗi ngày, có thể kéo dài đáng kể tuổi thọ, theo trang tin Boldsky.



Nhiều nghiên cứu đã khuyến nghị mọi người nên bao gồm nhiều trái cây và rau quả trong chế độ ăn uống hằng ngày.



Những loại thực phẩm này cung cấp hầu hết các chất dinh dưỡng và năng lượng mà cơ thể cần, đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, như béo phì, tiểu đường và các bệnh tim mạch.





Tiêu thụ khoảng 2 chén nho mỗi ngày, có thể kéo dài đáng kể tuổi thọ. Ảnh: Shutterstock



Và trong số các nghiên cứu dạng này, một nghiên cứu mới, do giáo sư-tiến sĩ John Pezzuto và các nhà khoa học từ Trường Dược và Khoa học Sức khỏe - Đại học Western New England (Mỹ), thực hiện trên mô hình động vật, nhằm tìm hiểu những lợi ích kỳ diệu của nho.



Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí khoa học về thực phẩm Food and Function này, cho thấy tiêu thụ khoảng 2 chén nho mỗi ngày, có thể giảm đáng kể bệnh gan nhiễm mỡ và kéo dài tuổi thọ, đặc biệt đối với người ăn nhiều chất béo.



Tiến sĩ Pezzuto ước tính kết quả tương đương với kéo dài tuổi thọ 4 - 5 năm ở người, theo Boldsky.



Theo kết quả nghiên cứu, nho có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm tỷ lệ mắc bệnh gan nhiễm mỡ và các di chứng gây chết người của nó.



Cứ 4 người thì có 1 người mắc gan nhiễm mỡ và có thể dẫn đến ung thư gan và xơ gan.



Ăn nho có thể giúp giảm tác hại của chế độ ăn giàu chất béo hoặc nhiều thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn và thực phẩm nhiều đường, đồng thời ngăn ngừa căng thẳng oxy hóa, các bệnh viêm nhiễm, tiểu đường, béo phì và ung thư. Ảnh: Shutterstock





Như vậy, ăn nho có thể giúp giảm tác hại của chế độ ăn giàu chất béo hoặc nhiều thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn và thực phẩm nhiều đường, đồng thời ngăn ngừa căng thẳng oxy hóa, các bệnh viêm nhiễm, tiểu đường, béo phì và ung thư.



Nho không chỉ ảnh hưởng đến biểu hiện gien mà còn giúp cải thiện trao đổi chất và kéo dài tuổi thọ.



Có thể nhờ vào hợp chất resveratrol trong nho, cùng với các chất chống oxy hóa khác như axit caffeic, axit gallic và catechin.



Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý, duy trì lối sống lành mạnh cùng với chế độ ăn uống hợp lý là chìa khóa để có được sức khỏe thể chất và tinh thần tốt và kéo dài tuổi thọ.



Theo Thiên Lan (TNO)