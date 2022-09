Lợi ích của hạt chùm ngây đối với bệnh tim mạch

Theo stylecraze, hạt chùm ngây giúp giảm cholesterol, giàu chất chống viêm và chống oxy hóa, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch. Dưới đây là 6 lợi ích của hạt chùm ngây.

Hạt chùm ngây giúp tăng cường sức khỏe tim mạch. Đồ họa: Doãn Hằng

Giảm lượng đường trong máu

Người mắc bệnh tiểu đường có thể mắc các biến chứng nguy hiểm khác như tim mạch, béo phì, suy thận. Hạt chùm ngây có khả năng làm giảm lượng đường trong máu, có lợi cho sức khỏe người bệnh tiểu đường.

Có thể giảm cholesterol

Hạt chùm ngây có tác động tích cực đến lượng cholesterol và lipid trong cơ thể. Giảm mức cholesterol xấu và lipid là một trong những yếu tố giúp ngăn ngừa các bệnh về tim mạch.

Giảm huyết áp

Người mắc bệnh tăng huyết áp dễ bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Hạt chùm ngây cải thiện trong chức năng tâm trương của tim và giảm mức triglyceride trong hệ thống tim, giúp giảm huyết áp. Do đó, hạt chùm ngây có tác dụng bảo vệ trái tim khỏi các biến chứng phát sinh do tăng huyết áp.

Chống viêm và chống oxy hóa

Viêm mãn tính và sự tấn công của gốc tự do là 2 nguyên nhân gây ra các bệnh về tim mạch. Hạt chùm ngây có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ, chống lại các gốc tự do gây tổn thương tim. Do đó, thường xuyên ăn hạt chùm ngây có lợi cho việc điều trị các bệnh về tim mạch.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Hạt chùm ngây chứa đầy sức mạnh với tất cả các chất dinh dưỡng này, như protein, vitamin A, C, E, kẽm và một số lượng đáng kể chất chống oxy hóa.

Những chất dinh dưỡng này giúp tăng cường sức khỏe hệ thống miễn dịch. Người mắc bệnh đau tim dễ ốm vặt, mệt mỏi, có thể ăn hạt chùm ngây để tăng cường sức khỏe.

Điều trị bệnh thiếu máu

Hạt chùm ngây rất giàu sắt, giúp duy trì số lượng hồng cầu trong máu. Thiếu sắt dẫn đến thiếu máu mệt mỏi liên tục, suy nhược, đau đầu, khó thở và kỹ năng nhận thức kém. Người bệnh thiếu máu buộc tim làm việc nhiều hơn, dễ mắc bệnh suy tim hơn người bình thường.