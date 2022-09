4 loại thực phẩm tốt nhất cho người có lượng đường trong máu cao

Có nhiều điều kiện và yếu tố có thể dẫn đến lượng đường trong máu cao, bao gồm việc thừa cân, mắc bệnh tiểu đường loại 2 và các yếu tố khác có thể do bệnh tiểu đường gây ra, chẳng hạn như thiếu hoạt động thể chất hoặc căng thẳng.

Nếu bạn có nguy cơ hoặc bạn có lượng đường trong máu cao, bạn có thể muốn tìm kiếm các loại thực phẩm để giúp giữ lượng đường trong máu ổn định hoặc tìm cách giảm lượng đường trong máu của bạn tăng đột biến.

"Không có thực phẩm nào có thể làm giảm lượng đường trong máu, vì đó là công việc của insulin", Toby Amidor, chuyên gia dinh dưỡng từng đoạt giải thưởng và là tác giả cuốn sách bán chạy nhất của Tạp chí Phố Wall là cuốn Diabetes Create Your Plate Meal Prep Cookbook, cho biết.

"Khi cơ thể nhận thấy rằng có đường trong máu, nó sẽ tiết ra insulin để giúp đưa đường ra khỏi máu và đi vào các tế bào của cơ thể, nơi nó có thể cung cấp năng lượng", chuyên gia Amidor giải thích.

Tuy nhiên, chuyên gia Amidor nói rằng bạn có thể chọn một số loại thực phẩm sẽ có tác động tối thiểu đến việc tăng đột biến lượng đường trong máu. Hoặc, chọn thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) thấp hơn sẽ không ảnh hưởng đến lượng đường trong máu cao của bạn.

Dưới đây là 4 loại thực phẩm bổ dưỡng và không có tác động tiêu cực đến lượng đường trong máu cao của bạn, theo Eat This, Not That!

1. Trứng

Ảnh: Shutterstock

Trứng là thực phẩm giàu protein sẽ không ảnh hưởng đến lượng đường trong máu cao của bạn.

Chuyên gia Amidor nói: “Trứng là một loại thực phẩm cung cấp protein mà gần như không có carb. Do đó, chúng sẽ có ảnh hưởng tối thiểu đến lượng đường trong máu của bạn".

Theo một nghiên cứu năm 2018 được công bố trên tạp chí Food & Function Journal, ăn một quả trứng lớn hằng ngày có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng những đối tượng ăn trứng có mức đường huyết lúc đói tốt hơn, có nghĩa là trứng có thể giúp giữ cho lượng đường trong máu được kiểm soát.

2. Bông cải xanh

Ảnh: Shutterstock

Loại rau họ cải, linh hoạt này có thể là tấm vé giúp bạn giữ lượng đường trong máu của bạn không bị thay đổi.

Chuyên gia Amidor cho biết: “Bông cải xanh là một loại rau ít carb chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất phytochemical - các hợp chất thực vật tự nhiên đã được chứng minh là giúp chống lại và ngăn ngừa bệnh tật.

Chúng cũng chứa chất xơ và một ít carb (khoảng 5g carb mỗi khẩu phần) và không gây tăng đột biến lượng đường trong máu".

Hơn nữa, chuyên gia Amidor gợi ý rằng có chất xơ cũng giúp làm chậm quá trình hấp thụ của chúng vào máu, giúp giảm thiểu tốc độ hấp thụ nhanh chóng của carb (được phân hủy thành glucose) vào máu, theo Eat This, Not That!

3. Gạo lứt

Chuyên gia Amidor cho biết: “Mặc dù ngũ cốc nguyên hạt có chứa carb nhưng chúng cũng cung cấp chất xơ.

Chất xơ làm chậm tốc độ hấp thụ vào máu. Điều này có nghĩa là một khi gạo lứt được phân hủy thành glucose, nó sẽ từ từ được hấp thụ vào máu, do đó giúp giảm thiểu bất kỳ sự tăng đột biến lượng đường trong máu nào".

Gạo lứt cũng chứa mangan, giúp ích cho nhiều quá trình trong cơ thể, bao gồm cả việc điều chỉnh lượng đường trong máu.

4. Đậu nành

Ảnh: Shutterstock

Chuyên gia Amidor cho biết: “Đậu phụ và đậu nành (như đậu edamame) chứa lượng carb tối thiểu và do đó không gây tăng đột biến lượng đường trong máu.

Đậu nành có một trong những giá trị GI thấp nhất trong số các loại đậu. Điều này rất có thể là do hàm lượng protein và chất béo của chúng cao hơn.

Trong một nghiên cứu được Đại học Massachusetts Amherst (Mỹ) công bố, việc ăn thực phẩm từ đậu nành (như đậu phụ và đậu nành) có liên quan đến việc giảm lượng đường trong máu, theo Eat This, Not That!

Ngoài ra, ăn những thực phẩm này còn cải thiện khả năng dung nạp glucose ở những người mắc bệnh tiểu đường.