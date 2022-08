Vì sao bí ngòi tốt đối với sức khỏe tim mạch?

(GLO)- Theo thông tin từ Stylecraze, bí ngòi giúp giảm huyết áp, giảm cholesterol, có lợi cho sức khỏe tim mạch. Bệnh tim mạch là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong tại nhiều nước trên thế giới, theo Medical News Today. Để bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa bệnh mỗi người cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý.

Bí ngòi giúp ngăn ngừa các loại bệnh như béo phì, kiểm soát bệnh tiểu đường, giàu chất chống oxy hóa, giảm cholesterol, giảm huyết áp và tăng cường khả năng miễn dịch.

Ngăn ngừa béo phì

Người mắc bệnh béo phì có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch cao hơn người bình thường. Bí ngòi ít carbohydrate và nhiều chất xơ, giúp cơ thể no lâu, ngăn chặn việc ăn nhiều dầu mỡ và đường.

Ngoài ra, bí ngòi còn có hàm lượng nước cao, chỉ số đường huyết thấp, ít chất béo, lành mạnh với chế độ ăn kiêng của người mắc các bệnh béo phì, tiểu đường, tim mạch.

Bí ngòi cũng rất giàu folate, có tác dụng chống lại tác hại của các gốc tự do, gây ra các bệnh tim mạch. Bí ngòi còn giàu các chất dinh dưỡng khác như kali và magiê. Các chất dinh dưỡng này làm giảm nguy cơ suy tim.

Kiểm soát bệnh tiểu đường

Bệnh tim mạch là một trong những biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường. Thực phẩm không chứa tinh bột như bí ngòi giúp cơ thể no lâu, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Chất xơ có trong bí ngòi làm chậm quá trình hấp thụ glucose, giúp ích cho bệnh nhân tiểu đường loại 2.

Lượng chất xơ cao còn liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa-một trong những yếu tố góp phần gây ra bệnh tiểu đường.

Bí ngòi. Ảnh: Báo Lao Động

Giảm cholesterol

Bí ngòi là một trong số ít thực phẩm không chứa cholesterol xấu. Do đó, có thể thêm bí ngòi vào chế độ ăn uống giảm cholesterol của người bệnh tim mạch. Bên cạnh đó, chất xơ hòa tan trong bí ngòi còn cản trở sự hấp thụ cholesterol, giúp giảm nồng độ cholesterol xấu trong máu.

Giảm huyết áp

Bí ngòi giàu kali-một trong những thực phẩm lành mạnh để chống lại chứng tăng huyết áp. Kali làm giãn các mạch máu, giúp máu lưu thông tốt hơn, giảm áp lực lên thành mạch, ngăn ngừa bệnh tăng huyết áp. Ngoài việc kiểm soát huyết áp, kali trong bí ngòi còn làm giảm nhịp tim và chống lại tác hại của natri.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Bí ngòi giàu vitamin C. Hàm lượng vitamin C trong bí ngoài kích thích sự phát triển các tế bào T, chống lại bệnh tật. Thêm vào đó, vitamin C còn hoạt động như chất chống oxy hóa, chống lại các phản ứng viêm, ngăn ngừa chết tế bào. Tăng cường miễn dịch, chống viêm là một trong những điều cần lưu ý khi chăm sóc sức khỏe người bệnh tim mạch.