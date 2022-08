Một lợi ích tuyệt vời của cà phê, bạn đã biết chưa?

Đó là đồ uống yêu thích này có thể giúp bạn kiểm soát cơn đau.

Các bằng chứng khoa học cho thấy caffeine trong cà phê có thể giúp kiểm soát cơn đau.

Bạn có biết caffein là thành phần của nhiều loại thuốc giảm đau?

Các loại thuốc giảm đau - khi kết hợp với caffein sẽ hoạt động nhanh hơn, tốt hơn và thời gian tác dụng lâu hơn.



Đồ uống yêu thích này có thể giúp bạn kiểm soát cơn đau. Ảnh: Shutterstock

Thêm caffein vào thuốc giảm đau có thể làm tăng hiệu quả của thuốc lên 40%, theo trang tin sức khỏe WebMD.

Và đôi khi bạn có thể giải tỏa cơn đau bằng cách uống cà phê. Chắc bạn cũng đã nghe một tách cà phê đậm đặc có thể làm giảm đau đầu và chứng đau nửa đầu.

Cà phê đặc biệt hiệu quả đối với chứng đau đầu trong khi ngủ. Đây là những cơn đau tấn công người lớn tuổi vào nửa đêm, với cơn đau dữ dội phá giấc ngủ. Các bác sĩ thường khuyên những bệnh nhân này nên uống một tách cà phê trước khi đi ngủ, theo WebMD.

Tại sao caffein có tác dụng giảm đau?

Caffein - có trong cà phê, là chất kích thích hệ thần kinh trung ương.

Sở dĩ caffein có tác dụng giảm đau là nhờ nó ảnh hưởng đến các thụ thể adenosine của cơ thể.

Theo một nghiên cứu, được công bố trên tạp chí nghiên cứu về thuốc giảm đau Anesthesia and Pain Medicine, caffein có thể ngăn chặn các thụ thể adenosine gây ra cơn đau, do đó làm giảm cảm giác đau, theo trang web của Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia Mỹ NCBI.

Khi đau đầu, các mạch máu sưng lên, thắt lại làm tăng lưu lượng máu xung quanh não. Điều này làm tăng áp lực lưu lượng máu xung quanh các dây thần kinh, khiến chúng gửi thông điệp đau đến não. Điều này dẫn đến đau đầu.



Caffein thường được thêm vào nhiều loại thuốc giảm đau. Ảnh: Shutterstock

Caffein có đặc tính co mạch, nghĩa là làm các mạch máu co lại để hạn chế lưu lượng máu, do đó làm giảm bớt cơn đau, theo Phòng khám Mayo Clinic (Mỹ).

Caffein giúp giảm viêm và điều đó có thể giúp giải tỏa cơn đau.

Nhiều loại thuốc giảm đau chứa caffein

Nhiều loại thuốc giảm đau thông thường, kể cả paracetamol và ibuprofen, thường được thêm caffein vào thành phần. Đôi khi cả thuốc cảm cũng chứa caffein, theo WebMD.

Tiến sĩ Jacob R. Hascalovici, giám đốc y tế tại nền tảng chăm sóc sức khỏe dành người đau mạn tính Clearing (Mỹ), giải thích: Caffein được đưa vào nhiều loại thuốc giảm đau không kê đơn vì nó giúp tăng cường giảm đau một cách mạnh mẽ.

Cho đến nay, nghiên cứu đã chứng minh caffein giúp giảm đau cơ do vận động quá sức và giảm đau nói chung.

Nó cũng có thể giúp giảm một số chứng đau đầu kể cả đau nửa đầu.

Ngoài ra, caffein có thể hữu ích cho đau do viêm khớp, tiến sĩ Hascalovici nói.