Lợi ích của ăn chuối

(GLO)- Theo trang Eat This, Not That! đã tham khảo ý kiến của nhóm chuyên gia dinh dưỡng để xác định chính xác những lợi ích đối với cơ thể khi bạn ăn một quả chuối.

Với hàm lượng chất dinh dưỡng dồi dào, chuối là loại trái cây phổ biến, giá thành rẻ nhưng lại mang tới rất nhiều lợi ích cho con người.

Ngoài ra, chuối còn giúp xây dựng cơ bắp vì chuối chứa nguồn cung cấp magiê dồi dào, chuối có thể giúp co cơ và thư giãn cũng như tổng hợp protein, do đó làm tăng khối lượng cơ nạc.

Chuối là một nguồn cung cấp kali chính, vì thế giúp cơ bắp của bạn phục hồi nhanh hơn.

Không những thế ăn chuối hỗ trợ một tâm trạng tốt. Vì chuối chứa 6% giá trị hằng ngày của bạn về vitamin B9 (còn được gọi là folate), một chất dinh dưỡng có thể chống trầm cảm bằng cách tăng cường chất nền có đặc tính chống trầm cảm, theo NIH.

Chuối là thực phẩm tự nhiên, giúp thúc đẩy tâm trạng tích cực và ngăn ngừa trầm cảm. Ảnh: Shutterstock

Chuối còn giúp bạn giảm căng thẳng, trước khi ngủ ăn chuối có thể giúp bạn ngủ ngon hơn, điều chỉnh mức huyết áp, giảm đầy bụng và hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn.

Chuối chứa một lượng hợp lý chất xơ, chất chống oxy hóa. Một quả chuối cung cấp khoảng 112 calo. Thực phẩm chứa ít protein, không có chất béo, có lợi cho việc giảm cân, tiêu hóa, tim mạch, theo Healthline.

Chuối là một nguồn tuyệt vời của prebiotics, carbohydrate không tiêu hóa, hoạt động như thức ăn cho vi khuẩn đường ruột tốt (probiotics) và cải thiện tiêu hóa, bởi vì chúng chứa fructooligosaccharides, một nhóm các phân tử fructose dẫn đến sức khỏe đường tiêu hóa tốt hơn, theo Eat This, Not That!