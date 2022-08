Chuyên gia: Trái cây hàng đầu cho người có lượng đường trong máu cao

Quả mọng là một trong số ít những trái cây rất đáng chú ý, bởi vì chúng giàu chất xơ và ít đường nên sẽ không làm tăng lượng đường trong máu của bạn nhiều.





Trong số đó, có một loại quả mọng đặc biệt nổi bật về mặt này. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, quả mâm xôi là loại quả mọng tốt nhất cho lượng đường trong máu cao. Và đó chỉ là một trong những tác dụng phụ bí mật của việc ăn quả mâm xôi.



Quả mâm xôi không chỉ giành chiến thắng trong cuộc thi tìm kiếm chất xơ cao nhất mà còn có hàm lượng đường thấp nhất.



Thêm vào đó, chúng chứa rất nhiều hợp chất có lợi khác.



Điều đó có thể giúp giải thích tại sao một nghiên cứu năm 2019 trên Tạp chí Thực phẩm & Chức năng cho thấy rằng khi người lớn tiền tiểu đường bị kháng insulin ăn quả mâm xôi trong bữa ăn, họ có mức insulin sau bữa ăn thấp hơn, theo Eat This, Not That!



Chỉ số đường huyết (đo lượng đường trong máu) của bạn sẽ tăng lên khi bạn ăn một loại thực phẩm cụ thể.





Chỉ số đường huyết của quả mâm xôi là 32, được coi là "thấp". Ảnh: Shutterstock





Theo chuyên gia dinh dưỡng Juliana Tamayo, biên tập viên của Fitness Clone, chỉ số đường huyết của quả mâm xôi là 32, được coi là "thấp".



Điều đó làm cho nó trở thành một lựa chọn thực phẩm nổi bật cho bệnh nhân tiểu đường.



Tại sao là quả mâm xôi?



Quả mâm xôi cũng chứa một lượng lớn 8 gram chất xơ mỗi cốc - đó là 29% giá trị hằng ngày.



Chất xơ cũng chiếm khoảng một nửa tổng hàm lượng carbohydrate, bao gồm cả đường.



Chuyên gia dinh dưỡng Tamayo giải thích: “Điều này có nghĩa là khi bạn ăn quả mâm xôi, lượng đường trong máu của bạn sẽ không tăng cao vì bạn hấp thụ và tiêu hóa chất xơ chậm hơn nhiều”.



Quả mâm xôi đặc biệt chứa nhiều chất chống oxy hóa: flavonols và anthocyanidins.



Anthocyanins cản trở một số enzym tiêu hóa, do đó làm chậm quá trình tiêu hóa, có thể giúp ngăn ngừa tăng đột biến lượng đường trong máu.



"Các anthocyanins trong quả mâm xôi có liên quan đến việc giảm lượng đường huyết và insulin. Và chất tannin ức chế các enzym liên quan đến việc phá vỡ carbohydrate, dẫn đến lượng đường trong máu thấp hơn”, chuyên gia dinh dưỡng Sara Chatfield tại Health Canal giải thích, theo Eat This, Not That!



Ngoài ra, tiêu thụ quả mâm xôi có liên quan đến những thay đổi có lợi trong sức khỏe đường ruột, có thể hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn.



Mẹo ăn quả mâm xôi để kiểm soát lượng đường trong máu





Một bát bột yến mạch có quả mâm xôi, chuối, một số loại hạt... Ảnh: Shutterstock





Trong khi bạn hoàn toàn có thể ăn quả mâm xôi một mình, chuyên gia Tamayo khuyên bạn nên kết hợp chúng với một nguồn protein để kiểm soát lượng đường trong máu tốt nhất.



Cô Tamayo khuyên bạn nên kết hợp chúng với sữa chua Hy Lạp không đường, phô mai tươi hoặc một ít hạnh nhân.



"Thêm chúng vào một số ít các loại hạt sẽ tăng cường sức mạnh của chúng vì chất béo lành mạnh và protein từ các loại hạt làm chậm quá trình tiêu hóa hơn nữa", Dana Ellis Hunnes, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng cấp cao tại Trung tâm Y tế UCLA và là tác giả của Recipe For Survival cho biết.



Tốt hơn hết, hãy cho những quả mâm xôi và quả hạch đó vào một bát bột yến mạch thịnh soạn và giàu chất xơ để kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn, chuyên gia Hunnes nói thêm, theo Eat This, Not That!

