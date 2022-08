Chuyên gia nói gì về tác dụng phụ của nước ép cần tây?

Loại nước ép xanh chứa nhiều chất dinh dưỡng này không chỉ cung cấp cho cơ thể bạn tất cả các loại vitamin và khoáng chất cần thiết mà còn có thể giúp ngăn ngừa bệnh tật và giữ cho cơ thể bạn khỏe mạnh lâu dài.

Nhưng với rất nhiều lợi ích sức khỏe mà nước ép cần tây có thể mang lại, có bất kỳ tác dụng phụ tiêu cực nào cần lưu ý nếu bạn uống nước ép này thường xuyên không?

Chuyên gia dinh dưỡng Mackenzie Burgess, cũng là nhà phát triển công thức tại Cheerful Choices, đã trao đổi về những lợi ích của việc uống nước ép cần tây, cũng như một nhược điểm cần lưu ý nếu bạn thưởng thức loại nước ép xanh này thường xuyên.

1. Chứa đầy các chất dinh dưỡng có lợi

Một lợi ích to lớn của nước ép cần tây là nó chứa nhiều chất dinh dưỡng như canxi, kali, magiê và vitamin A, C và K. Ảnh: Shutterstock

Một trong những lợi ích chính của việc uống nước ép cần tây thường xuyên là tăng cường vi chất dinh dưỡng mà nó cung cấp cho cơ thể bạn trong một cốc màu xanh lá cây dễ dàng.

Chuyên gia Burgess nói: “Một lợi ích to lớn của nước ép cần tây là nó chứa nhiều chất dinh dưỡng như canxi, kali, magiê và vitamin A, C và K. Những chất dinh dưỡng này cần thiết cho nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể chúng ta", theo Eat This, Not That!

Một cốc nước ép cần tây cũng là nguồn cung cấp canxi (8% giá trị hằng ngày - viết tắt DV), magiê (7% DV) và kali (14% DV).

2. Có thể làm giảm viêm nhiễm và nguy cơ mắc bệnh

Chuyên gia Burgess cho biết: “Canxi, kali và magiê đều có thể giúp giảm huyết áp và đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ”.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Chiropractic Medicine đã đánh giá lợi ích của việc uống nước ép cần tây đối với bệnh nhân cao huyết áp và phát hiện ra rằng việc bổ sung nước ép cần tây vào chế độ ăn uống cũng như chăm sóc thần kinh cột sống thường xuyên sẽ thấy huyết áp của họ giảm theo thời gian.

Nhiều chuyên gia xác nhận rằng các khía cạnh dinh dưỡng khác nhau của nước ép cần tây có thể tiếp tục có lợi cho sức khỏe tim mạch của bạn theo những cách tích cực.

Một nghiên cứu khác trên tạp chí Phytotherapy Research cho thấy flavonoid trong cần tây có thể ngăn chặn chứng viêm tim mạch, giảm stress oxy hóa trong máu có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Nó cũng "dẫn đến mở rộng cơ trơn trong mạch máu và giảm huyết áp", theo nghiên cứu.

3. Có thể cải thiện sức khỏe của mắt và da

Nước ép cần tây có thể giúp hỗ trợ sức khỏe của mắt vì tăng cường vitamin A. Ảnh: Shutterstock

Chuyên gia Burgess chỉ ra rằng nước ép cần tây có thể giúp hỗ trợ sức khỏe của mắt vì tăng cường vitamin A.

Theo Mayo Clinic, một cốc nước ép cần tây chứa 7% DV vitamin A, đây là chất dinh dưỡng quan trọng cho "thị lực, tăng trưởng, phân chia tế bào, sinh sản và miễn dịch".

Nước ép cần tây cũng có tác dụng dưỡng ẩm, giúp cải thiện sức khỏe làn da. Vitamin C trong nước ép màu xanh lá cây này (chứa 16% DV của bạn) cũng có thể giúp tổng hợp collagen), tạo nên các mô hỗ trợ khớp và chịu trách nhiệm về độ đàn hồi của da (tức là làm cho làn da của bạn mịn màng hơn), theo Eat This, Not That!

4. Thiếu chất xơ

Khi bạn trộn cuống cần tây và lọc để làm nước ép, nó cũng sẽ loại bỏ hầu hết chất xơ. Ảnh: Shutterstock

Cần tây thường được biết đến là một nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, với một chén cả thân cây cần tây chứa 1,6 gram chất xơ cùng với các vitamin và khoáng chất có lợi đó.

Chuyên gia Burgess cho biết: “Chất xơ giúp nuôi các vi khuẩn tốt trong đường ruột của bạn, hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh và dẫn đến việc sản xuất một số hợp chất có lợi như axit béo chuỗi ngắn.

Thêm vào đó, chất xơ giúp bạn no lâu hơn và có thể hỗ trợ ngăn ngừa táo bón và giảm cholesterol".

Thật không may, khi bạn trộn cuống cần tây và lọc để làm nước ép, nó cũng sẽ loại bỏ hầu hết chất xơ, theo chuyên gia Burgess.

Nếu không có chất xơ và protein trong bữa ăn, lượng đường trong máu của bạn có thể tăng và giảm nhanh chóng, khiến bạn cảm thấy đói hơn thay vì no sau bữa ăn.

Làm thế nào để kết hợp nước ép cần tây vào bữa ăn của bạn?

Nếu bạn muốn thu được những lợi ích của nước ép cần tây, chuyên gia Burgess khuyên bạn nên kết hợp nó với một nguồn protein và chất xơ để đưa những chất dinh dưỡng đa lượng đó vào bữa ăn của bạn - và giữ cho bạn cảm thấy no trong thời gian dài hơn, theo Eat This, Not That!

Cô Burgess nói: “Hãy thử kết hợp nước ép cần tây với nguồn protein và chất xơ như bánh mì nướng ngũ cốc nguyên hạt với bơ hạnh nhân hoặc trứng trộn chay”.

Nếu bạn không muốn tự làm nước ép cần tây, cô Burgess khuyên bạn nên lại mua loại nước ép cần tây chỉ chứa hai thành phần (cần tây và nước cốt chanh) và không thêm đường.