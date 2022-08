Bác sĩ: 5 dấu hiệu gần như bạn đang mắc bệnh gan

Bệnh gan có thể rất âm thầm và nếu mọi người không biết các dấu hiệu, có thể dễ dàng bỏ sót cho đến khi bệnh chuyển sang giai đoạn nặng.

Anurag Maheshwari, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa của Viện Sức khỏe Tiêu hóa và Bệnh gan tại Trung tâm Y tế Mercy ở Baltimore cho biết: “Đó là phần khó khăn của việc điều trị. Việc thuyết phục bệnh nhân rằng họ cần phải hành động ngay bây giờ để tránh các biến chứng trong tương lai đôi khi có thể là một thách thức, bởi vì họ không cảm thấy khác biệt ngày hôm nay".

Theo các bác sĩ, đây là 5 dấu hiệu chắc chắn của bệnh gan, theo Eat This, Not That!

1. Thừa cân và tiểu đường

Việc mang cân nặng quá mức và mắc bệnh tiểu đường có tương quan chặt chẽ với bệnh gan nhiễm mỡ. Ảnh: Shutterstock

Các bác sĩ cho biết, việc mang cân nặng quá mức và mắc bệnh tiểu đường có tương quan chặt chẽ với bệnh gan nhiễm mỡ.

"Hai yếu tố nguy cơ của NAFLD, béo phì và tiểu đường, đang trở nên phổ biến hơn", Laura Dichtel, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Massachusetts và Trường Y Harvard cho biết.

"Chúng tôi hiện không có bất kỳ phương pháp điều trị NAFLD nào được FDA chấp thuận và giảm cân là phương pháp điều trị hiệu quả duy nhất.

Việc hiểu cách hormone tăng trưởng cải thiện mỡ gan và chứng viêm ở những người bị NAFLD có thể dẫn đến việc phát triển các phương pháp điều trị nhắm mục tiêu mới", bác sĩ Dichtel cho biết thêm.

2. Mệt mỏi và suy nhược

Một trong những triệu chứng phổ biến và suy nhược nhất ở những người bị bệnh gan là mệt mỏi. Ảnh: Shutterstock

Bác sĩ Melissa Palmer cho biết: “Một trong những triệu chứng phổ biến và suy nhược nhất ở những người bị bệnh gan là mệt mỏi. Nó phổ biến cho tất cả các loại bệnh gan từ xơ gan mật nguyên phát đến viêm gan C mạn tính.

Ở một số bệnh nhân, mệt mỏi bắt đầu vài năm sau khi chẩn đoán bệnh gan. Ở những người khác, đó là lý do chính để tìm kiếm sự chăm sóc y tế.

Ở những cá nhân như vậy, nhiều bác sĩ thực hiện nhiều cuộc thăm khám để tìm ra nguyên nhân gây ra tình trạng thái quá của bệnh nhân.

Một số bệnh nhân thậm chí còn tìm đến sự đánh giá tâm thần, vì một triệu chứng đi kèm thường là trầm cảm”.

3. Vàng da

Vàng da là một triệu chứng phổ biến của bệnh gan và không bao giờ được bỏ qua.

"Nhiều rối loạn gây vàng da, đặc biệt là bệnh gan nặng, gây ra các triệu chứng khác hoặc các vấn đề nghiêm trọng", bác sĩ Danielle Tholey ở trường Y Sidney Kimmel tại Đại học Thomas Jefferson cho biết.

"Ở những người bị bệnh gan, những triệu chứng này có thể bao gồm buồn nôn, nôn và đau bụng, và các mạch máu nhỏ giống hình mạng nhện có thể nhìn thấy trên da (u mạch hình mạng nhện)”, bác sĩ Tholey lưu ý.

4. Đau bụng

Đau bụng có thể là do cổ trướng, một dấu hiệu của tổn thương gan.

Theo Johns Hopkins Medicine: “Cổ trướng là chất lỏng tích tụ trong khoang bụng do chất lỏng rò rỉ từ bề mặt gan và ruột.

Cổ trướng do bệnh gan thường đi kèm với các đặc điểm bệnh gan khác, chẳng hạn như tăng áp lực tĩnh mạch cửa.

Các triệu chứng của cổ trướng có thể bao gồm khoang bụng căng phồng, gây khó chịu và khó thở".

5. Sụt cân không rõ nguyên nhân

Các chuyên gia cảnh báo, sụt cân không rõ nguyên nhân có thể là dấu hiệu của bệnh gan.

Hội đồng Ung thư New South Wales cho biết: “Vì gan đóng vai trò quan trọng trong hệ tiêu hóa, xơ gan và ung thư gan có thể khiến bạn chán ăn và sụt cân”, theo Eat This, Not That!

6. Khi nào nên đi bác sĩ khám?

Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào của bệnh gan, nên đi gặp bác sĩ khám bệnh. Ảnh: Shutterstock

Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào của bệnh gan, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức. Bệnh gan càng được chẩn đoán sớm, cơ hội điều trị của bạn càng tốt.

"Bạn không muốn chuyển sang màu vàng kèm theo vàng da hoặc cảm thấy đau ở bụng trên bên phải vì đó là những dấu hiệu gan của bạn đã bị bệnh nặng. Tốt hơn hết là bạn nên ngăn chặn bệnh gan trước khi nó trở nên quá nghiêm trọng", bác sĩ Saleh Alqahtani, Giám đốc nghiên cứu lâm sàng về gan của Johns Hopkins Medicine, cho biết, theo Eat This, Not That!