10 loại thực phẩm giúp da săn chắc và đàn hồi

Ăn gì giúp da săn chắc hẳn là sự quan tâm của nhiều chị em. Bên cạnh các phương pháp chăm sóc da thông thường, bổ sung những loại thực phẩm dưới đây vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp da săn chắc và tăng độ đàn hồi một cách tự nhiên.





1. Gạo lứt



Gạo lứt là loại thực phẩm giúp chị em đẹp từ trong ra ngoài vì chứa nhiều dinh dưỡng, hương vị thơm ngon mà còn giúp giảm cân hiệu quả. Thành phần dinh dưỡng trong gạo lứt chứa nhiều vitamin B, E, giúp da săn chắc, đàn hồi, mịn màng. Ăn gạo lứt hàng ngày còn cung cấp đủ lượng chất xơ cho cơ thể, nhiều khoáng chất chống lão hóa, ngăn ngừa nếp nhăn.

Một trong những món ăn giúp da săn chắc không thể thiếu tên gạo lứt.



2. Trà xanh‏



Trà xanh là một loại "siêu thực phẩm" giúp da săn chắc và chống lại quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể. Hợp chất catechin có trong trà xanh là chất chống oxy hóa mạnh có thể bảo vệ da khỏi tác động tiêu cực của tia cực tím. ‏



‏Bên cạnh đó, uống trà xanh hàng ngày có thể cải thiện độ đàn hồi và làm giảm mẩn đỏ do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.‏



‏Một lưu ý nhỏ, để giúp làm đẹp da, không nên uống trà xanh cùng sữa, vì có bằng chứng cho thấy sữa có thể làm giảm tác dụng của chất chống oxy hóa trong trà xanh.‏



3. Cà chua ‏



‏Cà chua là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, giúp tăng cường sức đề kháng. Ngoài ra, cà chua còn giúp kích thích sản xuất collagen, từ đó giúp cải thiện độ đàn hồi và sự săn chắc cho làn da.‏



‏‏‏‏Các chất lycopene tự nhiên có trong cà chua có tác dụng ngăn ngừa quá trình phá hủy tái tạo collagen. Đặc biệt, carotenoids giúp tăng sinh collagen và bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, loại bỏ các tác nhân gây lão hóa da, tăng sản xuất axit hyaluronic giữ ẩm cho làn da.‏



4. Hạt chia



Trong hạt chia chứa nhiều vitamin A, C, E và nhất là Omega-3 giúp da săn chắc, hồng hào và rạng rỡ. Hạt chia là thực phẩm rất giàu dinh dưỡng và rất tốt cho làn da. Hạt chia giúp chống lão hóa da, làm mờ nếp nhăn và thâm nám, dưỡng da trắng sáng. Hạt chia có thể nấu canh, trộn salad, uống sinh tố hoặc ăn cùng sữa chua đều rất ngon và bổ dưỡng.



5. Các loại rau xanh‏



‏Bông cải xanh, bắp cải, măng tây, cải bó xôi, cải xoăn… là những thực phẩm rất tốt cho làn da. Các loại vitamin A, vitamin K, vitamin C… và các khoáng chất thiết yếu có trong rau xanh có thể giúp phục hồi tế bào da và ngăn chặn hoạt động của các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa da. ‏

Rau xanh cũng là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tuyệt vời.‏



Mặt khác, rau xanh cũng là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa, giúp thúc đẩy sản sinh lượng collagen, nhờ đó tăng độ đàn hồi cho da.‏



‏Bổ sung các loại rau xanh giàu chất xơ vào bữa ăn hàng ngày vừa giúp thanh lọc cơ thể, giữ cho làn da thêm rạng rỡ. Đối với những người muốn giảm cân và duy trì vóc dáng, ăn nhiều rau xanh còn giúp no lâu và kiểm soát cảm giác thèm ăn.‏



6. Quả bơ‏



‏Quả bơ là thực phẩm cung cấp chất béo lành mạnh cho cơ thể, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch. Nhờ các dưỡng chất, carotenoids và các vitamin, bơ giúp cải thiện độ đàn hồi và độ ẩm cho da. Cùng với đó, những hợp chất chống oxy hóa có trong quả bơ giúp ngăn chặn những tác nhân gây hại cho da, kích thích cơ thể tăng cường sản xuất collagen và sợi elastin, từ đó giúp cải thiện được các nếp nhăn trên mặt, duy trì làn da khỏe mạnh và săn chắc.‏



7. Dầu ô liu



Những người nổi tiếng có thân hình săn chắc và vẻ ngoài trẻ trung thường chăm sóc da với dầu ô liu. Dầu ô liu dùng để chế biến nhiều món ăn, có tác dụng chống lão hóa, tăng độ đàn hồi cho da và làm đẹp da. Có thể dùng dầu oliu để làm đẹp bằng cách ăn dầu oliu hoặc massage với dầu ô liu. Nếu muốn massage với dầu oliu hãy dùng 2 giọt tinh dầu ô liu, thoa và massage nhẹ nhàng lên mặt, giúp tăng độ đàn hồi, làm da săn chắc hơn.



8. Đậu nành‏



‏‏‏‏Đậu nành chứa isoflavone, được chứng minh là có tác dụng cải thiện nếp nhăn, tăng collagen, độ đàn hồi của da và khô da, cũng như bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của tia UV.

Để có một làn da đẹp, ngăn ngừa nám da và nếp nhăn, hãy bổ sung những món ăn được chế biến từ đậu nành.





‏Để có một làn da đẹp, ngăn ngừa nám da và nếp nhăn, bạn hãy bổ sung những món ăn được chế biến từ đậu nành vào chế độ ăn hàng ngày của mình để giữ làn da luôn căng mịn và tươi trẻ rạng rỡ.‏



‏

9. Quả óc chó‏



‏Các loại hạt, trong đó có quả óc chó có thể mang đến những lợi ích tương tự như cá béo. Đây là nguồn cung cấp chất béo lành mạnh cho chế độ ăn uống, đặc biệt là đối với những người ăn chay.‏



‏Quả óc chó cũng được đánh giá rất cao trong làm đẹp da. Mỗi thành phần dinh dưỡng có trong quả óc chó như chất béo, kẽm, vitamin E, selen và protein đều góp phần giúp da khỏe mạnh, chống oxy hóa và bảo vệ da. ‏



10. Cá hồi



Cá hồi chứa rất nhiều chất dinh dưỡng giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất. Thành phần dinh dưỡng có trong cá hồi là các amino acid, peptide giúp tái tạo và bổ sung dưỡng chất cho da. Chất astaxanthin trong cá hồi giúp cải thiện nếp nhăn, đốm đồi mồi và cấu trúc da. Chính vì thế, cá hồi được xem như món ăn chống lão hóa hiệu quả.



