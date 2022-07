Người hay bị viêm mũi dị ứng, hen suyễn, hãy thử món này

Các triệu chứng dị ứng và vấn đề sức khỏe liên quan như viêm mũi dị ứng, hen suyễn thực sự gây nhiều phiến phức cho người mắc. Một số thực phẩm bằng cách tác động lên hệ miễn dịch có thể giúp giảm triệu chứng dị ứng.





Chất quercetin là một trong những chất chống ô xy hóa có rất nhiều trong các loại trái cây như nho, anh đào, cam, quýt, bông cải xanh, hành tây hay các loại quả mọng như dâu tây, mâm xôi, việt quất, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).





Măng tây chứa hàm lượng cao quercetin, hoạt động như chất kháng histamine tự nhiên, có tác dụng giảm các triệu chứng dị ứng. Ảnh: SHUTTERSTOCK



Các nghiên cứu đã chứng minh rất nhiều lợi ích y học của chất quercetin như cải thiện viêm nhiễm, huyết áp, đường huyết và sức khỏe tim mạch. Quercetin cũng có khả năng chống lại các gốc tự do làm tổn thương ADN và tế bào.



Không những vậy, quercetin còn giúp ngăn ngừa lão hóa, các bệnh thần kinh và ung thư. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Natural Product Communications phát hiện chất quercetin thậm chí còn mạnh hơn khi kết hợp với vitamin C. Sự kết hợp của quercetin với vitamin C làm tăng cường hệ miễn dịch, kích thích kháng vi rút và ngăn ngừa nhiễm trùng.



Ngày càng có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy chất quercetin ngăn ngừa các triệu chứng dị ứng và các bệnh như viêm mũi dị ứng, hen suyễn do nguyên nhân dị ứng. Quercetin làm được điều này bằng cách ngăn tế bào miễn dịch kích hoạt histamine trong cơ thể.



Histamine là chất gây ra các triệu chứng khó chịu của dị ứng như ngứa ngáy, chảy nước mũi. Hệ miễn dịch tiết ra histamine để loại bỏ các chất gây dị ứng xâm nhập vào cơ thể như phấn hoa hay bụi.



Một loại thực vật rất giàu quercetin và có cả vitamin C là măng tây. Măng tây thực sự là loại thực phẩm kháng histamine tự nhiên, có tác dụng giảm các triệu chứng dị ứng. Không chỉ măng tây, các loại rau lá xanh sẫm khác cũng rất giàu quercetin.



Các nghiên cứu cho thấy màu sắc và chất lượng thực vật sẽ quyết định nồng độ quercetin. Đặc biệt, các loại rau và trái cây được trồng hữu cơ sẽ có nồng độ quercetin cao hơn đáng kể so với được trồng bằng hóa chất.



Nhiều loại rau củ, trái cây khi nấu chín sẽ giảm đáng kể hàm lượng quercetin. Tuy nhiên, măng tây dù đã luộc chín nhưng vẫn giữ lại được lượng quercetin khá cao. Do đó, măng tây sẽ là lựa chọn rất tốt cho những người muốn giảm triệu chứng dị ứng của cơ thể, theo Healthline.



Theo Ngọc Quý (TNO)