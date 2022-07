Chuyên gia: Sinh tố tốt nhất để quản lý lượng đường trong máu

Được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường, bạn có thể cảm thấy như bị “đánh một đòn” vào thói quen hằng ngày của bạn.

Rất có thể nếu bạn mới được chẩn đoán, bạn đã phải thay đổi rất nhiều về cách ăn uống, tập thể dục và quản lý căng thẳng để đưa lượng đường trong máu trở lại đúng hướng.

Khi nói đến thực phẩm, chắc chắn bác sĩ sẽ hạn chế một số thứ, nhưng vẫn có rất nhiều cách hấp dẫn để kết hợp các chất dinh dưỡng lành mạnh vào chế độ ăn uống của bạn để giúp bạn kiểm soát lượng đường trong máu.

Ví dụ, bạn có thể tự làm sinh tố giàu chất dinh dưỡng tại nhà để dùng hoặc mang đi để dùng!

Để tìm hiểu thêm về các loại sinh tố hữu ích trong việc giảm và quản lý lượng đường trong máu, Eat This, Not That! đã trò chuyện với Rachel Fine, chuyên gia dinh dưỡng và là người sáng lập của To The Pointe Nutrition để nhận được lời khuyên của cô ấy.

Sinh tố và lượng đường trong máu của bạn

Nếu bạn bị bệnh tiểu đường loại 2 hoặc tiền tiểu đường và đang tìm cách kiểm soát lượng đường trong máu của mình, rất có thể bạn đã biết rằng điều quan trọng là phải theo dõi mức tiêu thụ đường và carbohydrate.

Mặc dù điều này không có nghĩa là bạn phải loại bỏ hoàn toàn các nguồn đường như sinh tố, nhưng nó có nghĩa là bạn có thể muốn tiếp tục tự làm ở nhà để có thể kiểm soát những gì các nguồn nguyên liệu.

Cũng cần lưu ý rằng nhiều người khuyên bạn nên ăn cả trái cây thay vì uống sinh tố, nhưng làm sinh tố tự làm với nhiều sợi trái cây còn nguyên vẫn có thể là một cách lành mạnh để có thêm chất dinh dưỡng.

Diabetes UK khuyên bạn nên tránh bất kỳ nguồn đường bổ sung nào trong sinh tố của bạn, cũng như đảm bảo rằng bạn hạn chế bất kỳ thực phẩm giàu carb hoặc đường nào cùng với sinh tố của bạn.

Và theo Fine, có một vài thành phần quan trọng có thể giúp bạn pha chế sinh tố hoàn hảo, tốt cho sức khỏe để kiểm soát lượng đường trong máu: hạt chia, hạt lanh, yến mạch và trái bơ.

Hạt chia

Hạt chia không chỉ giàu chất xơ, mà cụ thể là chất xơ hòa tan, giúp duy trì kiểm soát lượng đường trong máu để mang lại năng lượng bền vững. Ảnh: Shutterstock

Hạt chia là một nguồn dinh dưỡng hữu ích tuyệt vời mà bạn có thể dễ dàng thêm vào bất kỳ món sinh tố nào bạn làm.

Hạt chia không chỉ giàu chất xơ, mà cụ thể là chất xơ hòa tan, giúp duy trì kiểm soát lượng đường trong máu để mang lại năng lượng bền vững.

Fine cho biết, chất xơ hòa tan tạo thành một chất nhất quán giống như gel làm chậm quá trình tiêu hóa tổng thể và hấp thụ đường từ thức ăn.

Hạt lanh và yến mạch

Cùng với hạt chia, thêm một ít hạt lanh và yến mạch có thể giúp bạn tạo ra một ly sinh tố thơm ngon giúp bạn kiểm soát lượng đường trong máu suốt cả ngày.

"Tương tự như hạt chia, hạt lanh và yến mạch rất giàu chất xơ và giúp ngăn chặn lượng đường trong máu tăng đột biến. Hãy nhớ rằng hạt lanh phải được xay để dễ tiêu hóa và đạt được đầy đủ lợi ích cho sức khỏe. Hạt lanh và yến mạch cũng có thể hoạt động như một chất kết dính trong sinh tố, làm tăng độ đặc tổng thể của sinh tố", Fine nói thêm.

Trái bơ

Sinh tố bơ. Ảnh: Shutterstock

Và cuối cùng, trái bơ là một nguyên liệu làm sinh tố tuyệt vời.

Bơ không chỉ giúp tăng cường kết cấu của bất kỳ ly sinh tố nào, mà theo Fine, chúng chứa đầy các chất dinh dưỡng giúp giảm lượng đường trong máu.

Fine nói: “Bơ có nhiều loại chất béo 'tốt cho bạn' (chất béo không bão hòa đơn), giúp giảm đột biến lượng đường trong máu khi được kết hợp làm sinh tố cân bằng với các thành phần khác”, theo Eat This, Not That!