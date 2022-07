4 tác dụng bất ngờ khi ăn mùi tây có thể bạn chưa biết

Không ai thực sự nghĩ rằng mình sẽ ăn mùi tây (còn gọi là ngò tây, tiếng Anh là parsley), trừ phi nó rắc lên món ăn. Tuy nhiên, mùi tây có một số lợi ích cho sức khỏe khiến bạn bất ngờ.

Hãy xem một số tác dụng độc đáo của loại rau nhỏ bé này, theo Eat This, Not That!

1. Bạn có thể có hơi thở thơm tho



Một phương pháp chữa hôi miệng lâu đời là nhai một ít mùi tây tươi. Ảnh: Shutterstock

Chuyên gia dinh dưỡng Manaker, tác giả của sách The First Time Mom's Pregnancy Cookbook, The 7 Ingredient Healthy Pregnancy Cookbook, and Fueling Male Fertility, nói: “Một phương pháp chữa hôi miệng lâu đời là nhai một ít mùi tây tươi”.

Màu xanh lá cây thân thảo này chứa các loại dầu thơm tự nhiên tạo cho mùi tây có hương vị và mùi hương riêng biệt. Và những thứ này có thể giúp làm thơm hơi thở của bạn.

Ngoài ra, mùi tây (cũng như hầu hết các loại rau lá xanh) có chứa một hợp chất gọi là chất diệp lục.

Hợp chất này đã được nghiên cứu để giảm mùi cơ thể và là thành phần tích cực trong một số chất khử mùi và nước súc miệng.

Mặc dù cần có thêm bằng chứng để xác nhận lợi ích này, nhưng bạn vẫn không thể cắn một hoặc hai miếng rau này.

Chuyên gia dinh dưỡng Manaker nói: “Vì đây là một giải pháp ít rủi ro cho chứng hôi miệng, nên ngay cả khi nó không hiệu quả, nó sẽ không gây hại gì cho bạn”.

2. Bạn có thể ăn ít muối hơn



Ngò tây có hương vị thơm ngon một cách tự nhiên, và thêm nó và các món ăn có thể giúp tăng hương vị cho bữa ăn mà không cần thêm quá nhiều muối. Ảnh: Shutterstock

Không còn chỉ là một lớp trang trí đẹp mắt để đặt trên món ăn, mùi tây có thể được ăn dần thay vì bị đẩy sang một bên.

Chuyên gia Manaker nói: “Ngò tây có hương vị thơm ngon một cách tự nhiên, và thêm nó và các món ăn có thể giúp tăng hương vị cho bữa ăn mà không cần thêm quá nhiều muối”.

3. Có thể hỗ trợ hệ thống miễn dịch của bạn

Bạn đã nghe nói về một quả táo mỗi ngày, nhưng còn một miếng mùi tây mỗi ngày thì sao?

Theo chuyên gia dinh dưỡng Manaker, mùi tây là một nguồn tự nhiên của vitamin C, một chất dinh dưỡng nổi tiếng để hỗ trợ sức khỏe miễn dịch.

Bộ Nông nghiệp Mỹ gợi ý rằng một chén rau mùi tây cắt nhỏ chứa 79,8 microgram (mcg) vitamin C, cũng như 984 microgram (mcg) vitamin K, chiếm 1,23% lượng vitamin K được khuyến nghị. Vitamin K cũng có thể hữu ích cho hệ thống miễn dịch.

4. Bạn có thể thấy tiêu hóa được cải thiện

Chuyên gia Manaker nói: “Mùi tây là một nguồn cung cấp chất xơ, có thể giúp đi tiêu đều đặn và hỗ trợ sức khỏe đường ruột.

Ăn không đủ chất xơ có thể dẫn đến béo bụng, tăng cân, thường xuyên cảm thấy buồn ngủ và đầy hơi, đồng thời phát triển cholesterol cao”.

Nếu bạn đang sử dụng mùi tây để trang trí cho món ăn thìnó sẽ không giúp bạn đáp ứng nhu cầu chất xơ của mình. Tuy nhiên, nếu cho một ít mùi tây vào món salad thảo mộc, rắc một ít mùi tây lên trên cá nướng, hoặc trộn nó vào nước sốt… thì bạn có thể thu được những lợi ích từ chất xơ của nó, theo Eat This, Not That!