4 loại nước trái cây giúp kiểm soát huyết áp cao

Người bệnh huyết áp cao cần phải thay đổi thói quen ăn uống và vận động để ngăn chặn tác hại của bệnh.





Một cách hay trong chế độ ăn uống để điều trị huyết áp cao là tiêu thụ các loại nước trái cây, rau lành mạnh có đặc tính giải độc, điều hòa lưu lượng máu và ngăn ngừa các vấn đề về thận.





Rau bó xôi có chứa một lượng lớn nitrat - giúp điều hòa mức huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Ảnh: Shutterstock



Người bị huyết áp cao, hãy mau thử 4 công thức nước trái cây, rau sau đây để kiểm soát và điều trị huyết áp cao, đồng thời làm sạch thận, theo Step To Health.



1. Sinh tố cà chua, dưa chuột và cà rốt



Thành phần: 1 quả dưa chuột, 2 củ cà rốt, 1 quả cà chua, 1 nắm ngò tây, 1/2 ly nước



Xay tất cả các thành phần, uống ít nhất 3 lần một tuần.



Cà chua giàu lycopene - có thể làm giảm mức huyết áp. Ngoài ra, cà chua có chứa bioflavonoid, làm tăng mức độ tổng hợp oxit nitric nội mô dẫn đến giúp giãn mạch, và cuối cùng giảm huyết áp.





Cà chua giàu lycopene - có thể làm giảm mức huyết áp. Ảnh: Shutterstock





Dưa chuột có chứa kali ức chế giải phóng renin, do đó làm tăng bài tiết natri và nước, giúp giảm huyết áp.



Cà rốt chứa nhiều hợp chất phenolic, như axit chlorogenic, p-coumaric và caffeic, giúp thư giãn mạch máu và giảm viêm, có thể giúp giảm mức huyết áp. Cà rốt sống tốt hơn cho việc giảm huyết áp cao.



Ngò tây chứa nhiều vitamin C và các carotenoid - có thể làm giảm huyết áp. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng chất chống oxy hóa carotenoid làm giảm huyết áp và mức cholesterol xấu, một yếu tố nguy cơ gây bệnh tim.



2. Sinh tố dứa, bưởi và rau bó xôi



Thành phần: 1 quả bưởi, 2 lát dứa, một nắm rau bó xôi, 1/2 ly nước



Xay tất cả các thành phần và uống hằng ngày, khi bụng đói.



Dứa chứa kali dẫn đến mức huyết áp tốt hơn. Nó cũng có hàm lượng natri thấp nên có lợi cho bệnh nhân huyết áp cao.



Các nghiên cứu chỉ ra nước bưởi có thể giúp giảm huyết áp. Tuy nhiên, bưởi có thể gây trở ngại cho các loại thuốc giảm huyết áp thông thường, vì vậy hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi thêm trái cây này vào chế độ ăn uống.



Rau bó xôi có chứa một lượng lớn nitrat - giúp điều hòa mức huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.



3. Sinh tố rau bó xôi và cà rốt



Thành phần: Một nắm ngò tây, một nắm rau bó xôi, 5 củ cà rốt, 2 nhánh cần tây, một ít nước.



Xay nguyên liệu, uống khi đói, tối thiểu 3 lần một tuần.



Cần tây chứa dưỡng chất thực vật phthalides - làm giãn thành động mạch để tăng lưu lượng máu và giảm huyết áp. Nó cũng cung cấp chất xơ, magiê và kali để giúp điều chỉnh huyết áp.



Cũng có thể ăn khoảng 4 nhánh cần tây hằng ngày để giảm huyết áp cao, theo tiến sĩ Luke Laffin, bác sĩ chuyên gia tim mạch ở Phòng khám Cleveland Clinic (Mỹ).



4. Sinh tố kiwi, rau bó xôi và xà lách



Thành phần: 1 quả kiwi, 5 lá rau bó xôi, 3 lá xà lách, 1 muỗng canh mật ong, 1 ly nước.



Xay tất cả nguyên liệu, uống ngay sau khi xay, tốt nhất khi bụng đói, theo Step To Health.



Kiwi rất giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa quan trọng khác giúp giảm cholesterol, huyết áp và ngăn ngừa tổn thương do các gốc tự do gây ra.



Kiwi cũng chứa chất xơ, kali và chất chống oxy hóa, tất cả đều có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch



Xà lách chứa nhiều kali - làm giảm huyết áp, rất có lợi cho tim, theo Step To Health.





