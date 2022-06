Chuyên gia: Đây là trái cây tốt nhất để giảm lượng đường trong máu

Bỏ chúng vào sữa chua của bạn hoặc ăn chúng một mình.





Nếu bạn đang sống chung với bệnh tiểu đường hoặc đã được chẩn đoán mắc bệnh tiền tiểu đường, bạn đã biết tầm quan trọng của việc điều chỉnh lượng đường trong máu của cơ thể.



Có nhiều yếu tố trong việc quản lý lượng đường trong máu, chẳng hạn như tập thể dục thường xuyên và ăn một chế độ ăn uống lành mạnh.



Nhưng đôi khi chỉ cố gắng "ăn uống lành mạnh" cũng có thể là một thách thức nếu chúng ta không chắc nên ăn những loại thực phẩm nào hằng ngày.



Trái cây thì sao? Đâu là loại trái cây tốt nhất giúp kiểm soát lượng đường trong máu? Theo Justine Chan, một chuyên gia dinh dưỡng và là nhà giáo dục bệnh tiểu đường được chứng nhận, loại trái cây tốt nhất nên ăn để kiểm soát lượng đường trong máu của bạn là quả việt quất.



Quả việt quất có nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là những lợi ích liên quan đến bệnh tiểu đường và giảm lượng đường trong máu của bạn. Ảnh: SHUTTERSTOCK



Lợi ích của quả việt quất



Quả việt quất có hàm lượng anthocyanins cao, giúp chúng có màu xanh lam đặc biệt và đã được chứng minh là có khả năng trì hoãn quá trình tiêu hóa carb và ngăn ngừa sự tăng đột biến của lượng đường trong máu.



Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng quả việt quất có nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là những lợi ích liên quan đến bệnh tiểu đường và giảm lượng đường trong máu của bạn.



"Một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng cho thấy sau 8 tuần, quả việt quất làm giảm HbA1c, một xét nghiệm máu đo lượng đường trong máu trung bình của bạn trong 3 tháng qua. Những người tham gia cũng có lượng chất béo trung tính thấp hơn, một loại chất béo trong máu của bạn và giảm viêm”, chuyên gia dinh dưỡng Chan nói.



Quả việt quất có chỉ số đường huyết thấp





Quả việt quất cũng có chỉ số đường huyết thấp, với số điểm là 53. Ảnh: SHUTTERSTOCK



Một trong những điểm đánh dấu của một loại thực phẩm thân thiện với bệnh tiểu đường là chỉ số đường huyết.



Chỉ số này, được tính số điểm từ 1 đến 100, cho biết mức độ mà một loại thực phẩm có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột biến.



Thực phẩm được coi là "có chỉ số đường huyết thấp" nếu nó đạt từ 1 đến 55 và nó được coi là cao nếu trên 70.



Theo chuyên gia dinh dưỡng Chan, "Quả việt quất cũng có chỉ số đường huyết thấp, với số điểm là 53. Điều này có nghĩa là chúng sẽ chỉ khiến lượng đường trong máu của bạn tăng chậm".



Ví dụ về các loại trái cây có chỉ số đường huyết cao hơn là dưa hấu (khoảng 76) và dưa đỏ (khoảng 68).



Quả việt quất cũng giàu chất xơ



Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chất xơ có thể hữu ích trong việc quản lý lượng đường trong máu.



Amanda Lane, chuyên gia dinh dưỡng, người sáng lập của Healthful Lane Nutrition, cho biết: “Các loại quả mọng như quả việt quất, quả mâm xôi và quả mâm xôi có ít đường, có nhiều chất xơ, đồng thời chất xơ giúp ổn định lượng đường trong máu.



Nếu bạn đang tìm kiếm một loại trái cây nhiều chất xơ, một số chuyên gia khuyên bạn nên kết hợp nó với một thứ gì đó khác.



Chuyên gia dinh dưỡng Morgyn Clair, tác giả của Fit Healthy Momma, cho biết: “Các loại trái cây giàu chất xơ khác bao gồm dưa đỏ, táo và chà là, nhưng tôi cũng khuyên bạn nên kết hợp trái cây với protein để giúp giảm lượng đường trong máu”, theo Eat This, Not That!

