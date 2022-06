Chuyên gia: Đây là loại rau tốt nhất để giảm lượng đường trong máu

Nếu bạn đang sống chung với bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường, hoặc nếu bạn được thông báo rằng bạn có nguy cơ mắc những bệnh này, thì rất có thể bạn đang tìm cách giúp kiểm soát lượng đường trong máu của mình.

Và trong khi bạn có thể làm được điều này bằng cách thường xuyên tập thể dục, ngủ đủ giấc và theo đuổi các thói quen lành mạnh khác, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể đóng một vai trò lớn.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng Mỹ Trista Best ở Balance One Supplements; và Edibel Quintero, tác giả nội dung y tế tại Health Reporter, bông cải xanh là một trong những loại rau tốt nhất bạn có thể ăn để kiểm soát lượng đường trong máu, theo Eat This, Not That!

Một trong những lý do chính khiến bông cải xanh rất hữu ích trong việc kiểm soát lượng đường trong máu tăng vọt là do hàm lượng chất xơ cao. Ảnh: SHUTTERSTOCK

1. Bông cải xanh rất giàu chất xơ

Theo chuyên gia dinh dưỡng Best, một trong những lý do chính khiến bông cải xanh rất hữu ích trong việc kiểm soát lượng đường trong máu tăng vọt là do hàm lượng chất xơ cao. Trên thực tế, một chén bông cải xanh hấp có khoảng 5 gram chất xơ.

Best cho biết: “Thực phẩm giàu chất xơ hòa tan có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu và ngăn ngừa hoặc giảm lượng đường tăng đột biến.

Chất xơ hòa tan cải thiện độ nhạy insulin bằng cách cung cấp cho các vi khuẩn có lợi trong ruột. Khi những vi khuẩn này có số lượng nhiều, chúng có khả năng tiêu hóa thức ăn chúng ta ăn tốt hơn và giảm thiểu phản ứng với insulin của cơ thể".

Chất xơ trong bông cải xanh không chỉ có thể hỗ trợ tiêu hóa mà còn giúp cơ thể hấp thụ đường nhanh chóng.

Chuyên gia dinh dưỡng Best cho biết thêm: “Chất xơ hòa tan làm chậm quá trình hấp thụ đường, ngăn chặn sự tăng đột biến nhanh chóng của lượng đường trong máu và tốc độ hấp thụ chậm hơn này cho phép các tế bào điều chỉnh tác dụng của insulin chậm hơn mà không bị tăng nhanh”.

2. Bông cải xanh chứa các chất dinh dưỡng và vitamin hữu ích

Bông cải xanh còn chứa nhiều vitamin hữu ích như vitamin C có thể giúp bạn kiểm soát các vấn đề sức khỏe khác. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Theo chuyên gia dinh dưỡng Quintero, bông cải xanh có chứa một hợp chất gọi là sulforaphane, "làm giảm căng thẳng oxy hóa và sự mất nhạy cảm với insulin, khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho những bệnh nhân béo phì mắc bệnh tiểu đường loại 2".

Không chỉ vậy, bông cải xanh còn chứa nhiều vitamin hữu ích như vitamin C có thể giúp bạn kiểm soát các vấn đề sức khỏe khác.

“Việc bổ sung bông cải xanh thường xuyên trong chế độ ăn uống sẽ ngăn ngừa tổn thương mô tim, giúp xương chắc khỏe và cải thiện tình trạng da do sự hiện diện của vitamin C”, Quintero cho biết thêm, theo Eat This, Not That!