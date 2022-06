6 tác dụng phụ đáng ngạc nhiên của việc ăn táo

Nhiều nghiên cứu cho thấy ăn táo có thể có lợi cho hầu hết mọi bộ phận của cơ thể bạn, từ đầu đến chân.

Cho dù bạn thích Granny Smith có vị chua chua hay Red Delicious ngọt ngào, hãy đọc tiếp để khám phá những tác dụng phụ đáng ngạc nhiên của việc ăn táo.

1. Có thể cải thiện sức khỏe tim mạch

Thêm một vài quả táo vào chế độ ăn uống của bạn có thể làm được nhiều điều hơn là làm cho vị giác của bạn trở nên vui vẻ - nó còn có thể giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh hơn đáng kể.

Theo một nghiên cứu năm 2019 được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ, những người có mức cholesterol cao tiêu thụ hai quả táo mỗi ngày sẽ giảm LDL, hoặc cholesterol "xấu", và tăng sự giãn nở mạch máu, có thể làm giảm nguy cơ bệnh tim, theo Eat This, Not That!

2. Có thể làm giảm huyết áp

Nếu bạn đang mong muốn đưa huyết áp của mình về mức khỏe mạnh hơn, thỉnh thoảng ăn một quả táo có thể là cách dễ dàng nhất để làm điều đó. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Một nghiên cứu năm 2020 được công bố trên tạp chí Scientific Reports cho thấy thực phẩm giàu flavanol, bao gồm cả táo, có thể giúp giảm huyết áp.

3. Có thể cải thiện vi khuẩn đường ruột

Tiêu hóa khỏe mạnh và hệ thống miễn dịch khỏe mạnh bắt đầu từ cùng một nơi: ruột của bạn. May mắn thay, ăn táo thường xuyên có thể giúp tăng cường vi khuẩn có lợi cho đường ruột của bạn.

Theo một nghiên cứu năm 2017 được công bố trên tạp chí Nutrients, việc tiêu thụ các loại táo khác nhau đã làm tăng số lượng vi khuẩn Actinobacteria có lợi trong ruột của các đối tượng nghiên cứu.

4. Có thể giúp bảo vệ sức khỏe răng miệng

Một quả táo mỗi ngày không chỉ khiến bác sĩ tránh xa mà còn có thể khiến nha sĩ tránh xa.

Theo một nghiên cứu năm 2018 được công bố trên PLoS One, mặc dù ăn táo không loại bỏ mảng bám trên răng, nhưng nó làm giảm khả năng tồn tại của vi khuẩn trong miệng của một người, có khả năng giữ cho làn da trắng sáng khỏe mạnh hơn và ít bị xuống cấp theo thời gian, theo Eat This, Not That!

5. Có thể làm cho hơi thở của bạn tốt hơn

Ăn một quả táo sau khi ăn tỏi có thể làm giảm đáng kể các enzym trong tỏi gây hôi miệng. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Thay vì lấy bàn chải đánh răng ngay sau khi ăn thức ăn nhiều nước, hãy thử lấy một quả táo.

Một nghiên cứu năm 2016 được công bố trên Tạp chí Khoa học Thực phẩm cho thấy ăn một quả táo sau khi ăn tỏi có thể làm giảm đáng kể các enzym trong tỏi gây hôi miệng.

6. Có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư

Ăn một quả táo, rất đơn giản nhưng có thể giúp bạn giảm đáng kể nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Một nghiên cứu năm 2009 được công bố trên tạp chí Reviews on Environmental Health cho thấy rằng ăn một hoặc nhiều quả táo mỗi ngày làm giảm đáng kể nguy cơ ung thư đại trực tràng của người ăn.

Trong khi đó, một phân tích tổng hợp năm 2015 được công bố trên tạp chí Public Health Nutrition cho thấy tiêu thụ táo có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư phổi, theo Eat This, Not That!