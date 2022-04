Những tác dụng phụ đáng ngạc nhiên của việc ăn nho

Nho có vị ngọt như kẹo, là một món ăn nhẹ cầm tay tiện lợi vì bạn không cần dụng cụ và chỉ đơn giản là ăn, rất thú vị.





Chưa kể, nho chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi, vì vậy bạn có thể cảm thấy hài lòng khi ăn chúng.



Theo chuyên gia dinh dưỡng Shirlene Reid, nho - giống như bất kỳ loại trái cây nào khác - đều tốt cho sức khỏe, miễn là chúng được tiêu thụ ở mức độ vừa phải.



Chuyên gia Reid cho biết, điều duy nhất bạn thực sự cần chú ý là nho có hàm lượng đường cao, có thể tăng lên nhanh chóng nếu bạn ăn nhiều.



Bạn đã bao giờ tự hỏi ăn nho có thể ảnh hưởng như thế nào đến cơ thể của bạn? Các chuyên gia nói rằng có cả ưu và nhược điểm khi ăn chúng. Dưới đây là một số tác dụng phụ phổ biến cần lưu ý, theo trang web về sức khỏe ở Mỹ Eat This, Not That!





Nho giúp cải thiện trí nhớ và sự tập trung. Ảnh: Shutterstock



1. Bộ não của bạn sẽ cảm ơn bạn



Danielle McAvoy, chuyên gia dinh dưỡng của Strong Home Gym (Mỹ), cho biết: “Nho giúp cải thiện trí nhớ và sự tập trung. Các hợp chất chống oxy hóa trong nho giúp giảm thiểu căng thẳng oxy hóa trong não. Điều này bảo vệ não của bạn khỏi sự suy giảm nhận thức và mất trí nhớ khi bạn già đi".



Melissa Mitri, chuyên gia dinh dưỡng của Zenmaster Wellness (Mỹ), lưu ý rằng nho cũng có thể cải thiện lưu lượng máu lên não, do đó cải thiện sự tập trung hằng ngày của bạn.



Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng resveratrol, một chất chống oxy hóa cụ thể được tìm thấy chủ yếu trong vỏ nho, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer bằng cách giảm viêm trong não và loại bỏ peptide amyloid-beta, có liên quan đến sự tiến triển của bệnh này khi nó tích tụ.



2. Tình trạng viêm có thể giảm dần





Nho chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin K, polyphenol, catechin và anthocyanins - tất cả đều có thể giúp giảm viêm. Ảnh: Shutterstock



Viêm mạn tính có liên quan đến ung thư, bệnh tim, hen suyễn, tiểu đường loại 2 và viêm khớp dạng thấp, trong số các bệnh lý khác.



May mắn thay, nho chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin K, polyphenol, catechin và anthocyanins - tất cả đều có thể giúp giảm viêm, Jesse Feder, chuyên gia dinh dưỡng và là huấn luyện viên cá nhân của Strength Warehouse (Mỹ), cho biết.



Chuyên gia Feder cho biết thêm: "Ngoài ra, nho - đặc biệt là nho đỏ - được biết đến là rất giàu resveratrol. Nghiên cứu đã chỉ ra hợp chất này giúp bảo vệ chống lại căng thẳng oxy hóa và chứng viêm".



Cụ thể, resveratrol cung cấp lớp màng bảo vệ mạch máu để ngăn ngừa thương tích, do đó ngăn ngừa chứng viêm tim.



3. Huyết áp có thể được cải thiện



Khi huyết áp cao không được kiểm soát, nó có thể làm tăng nguy cơ mắc 2 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ là bệnh tim và đột quỵ.



Nhưng tin tốt là có rất nhiều cách dễ dàng để điều trị và ngăn ngừa huyết áp cao.



Đầu tiên, hai chuyên gia McAvoy và Mitri đề xuất ăn nhẹ một ít nho, có thể giúp cân bằng huyết áp vì chúng chứa nhiều kali và ít natri.



Một nghiên cứu năm 2016 trên tạp chí Nutrients cho thấy rằng kali giúp giảm huyết áp bằng cách giúp làm giãn tĩnh mạch và động mạch đồng thời thải natri dư thừa ra ngoài.



4. Có thể ngủ ngon hơn





Nho là một món ăn nhẹ tuyệt vời vào buổi tối vì chúng có thể giúp bạn dễ ngủ và ngủ ngon hơn. Ảnh: Shutterstock

Chuyên gia McAvoy nói: Nho là một món ăn nhẹ tuyệt vời vào buổi tối vì chúng có thể giúp bạn dễ ngủ và ngủ ngon hơn.



Tại sao? Loại quả này chứa một lượng nhỏ melatonin, loại hormone giúp điều chỉnh chu kỳ ngủ - thức của cơ thể.



Hãy thử ăn nho một hoặc hai giờ trước khi đi ngủ - và nhớ lưu ý đến khẩu phần ăn của bạn nếu không bạn có thể vô tình nạp quá nhiều đường, điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bạn.



5. Có thể bị đau bụng (nếu lạm dụng)



Nếu bạn đã từng ăn nhiều nho một lúc, bạn có thể đã từng bị đau bụng.



Theo chuyên gia Reid, điều này thường xảy ra do lượng đường fructose trong nho cao (khoảng 12,4 gram mỗi cốc, so với khoảng 3 gram trong một cốc quả mâm xôi).



Chuyên gia Reid nói: “Fructose là một loại đường tự nhiên có trong trái cây có thể gây ra khí khi tiêu thụ với lượng lớn. Vì vậy, khi bạn ăn quá nhiều, bạn có thể bị đau bụng do khí.



Chất tannin trong nho cũng có thể đóng một vai trò trong việc gây khó chịu cho dạ dày: các polyphenol tự nhiên này, được tìm thấy trong vỏ và hạt, có thể gây buồn nôn và tiêu chảy nếu ăn nhiều".



Chuyên gia Mitri cho biết thêm rằng một số người đặc biệt nhạy cảm với các hợp chất này trong nho có thể bị đầy hơi, táo bón hoặc tiêu chảy sau khi ăn quá nhiều.



6. Hệ thống miễn dịch được tăng cường



Sara Chatfield, chuyên gia dinh dưỡng tại Health Canal, gọi nho là một trong những món ăn vặt cô thích.



Đó là một phần bởi vì loại trái cây này chứa nhiều vitamin C, beta carotene, quercetin và các chất chống oxy hóa khác được biết đến để tăng cường sức khỏe miễn dịch, theo Eat This, Not That!



Hệ thống miễn dịch của bạn càng mạnh, cơ thể bạn càng được chuẩn bị tốt hơn để chống lại bệnh tật.

Theo Khuê Nguyễn (TNO)