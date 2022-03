4 tác dụng phụ đáng ngạc nhiên của việc không ăn đủ rau

Chắc hẳn bạn đã từng nghe nói rằng ăn rau rất tốt cho sức khỏe và chức năng tổng thể của cơ thể, thậm chí có thể giúp bạn giảm cân.

Nhưng những lời nói đó có đúng không? Và nếu bạn không ăn đủ rau mỗi ngày thì sẽ thế nào?

Rau là một phần quan trọng của chế độ ăn uống lành mạnh vì chúng có lợi cho cơ thể bạn về mặt tinh thần cũng như thể chất.

Dưới đây là một số tác dụng phụ mà bạn có thể gặp phải nếu bạn không ăn đủ rau trong chế độ ăn uống của mình.

1. Bạn có thể cảm thấy ủ rũ

Bạn có biết rằng chế độ ăn uống của bạn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng của bạn? Nó được gọi là tâm thần học dinh dưỡng.

Theo Harvard Health, khi bạn cung cấp cho cơ thể tất cả các chất dinh dưỡng và vitamin thích hợp, “nhiên liệu” đó có thể cải thiện chức năng não của bạn, có liên quan trực tiếp đến tâm trạng của bạn.

Một nghiên cứu được xuất bản bởi tạp chí Psychiatry Research cũng cho thấy mối tương quan giữa các chế độ ăn kiêng và nguy cơ trầm cảm, đặc biệt khi xem xét việc ăn ít trái cây và rau quả.

Nếu chế độ ăn của bạn có nhiều thịt chế biến, ngũ cốc tinh chế, đồ ngọt, các sản phẩm từ sữa giàu chất béo, bơ, khoai tây và nước thịt giàu chất béo (và bạn không ăn đủ rau) thì nguy cơ trầm cảm của bạn sẽ tăng lên đáng kể, theo Eat This, Not That!

2. Bạn vẫn sẽ cảm thấy đói

Không ăn đủ rau, cơ thể bạn sẽ bị thiếu hụt nguồn chất xơ dồi dào và carbohydrate phức tạp, khiến bạn cảm thấy đói sau đó. Ảnh: Shutterstock

Trái cây và rau quả là một trong những nguồn cung cấp chất xơ tốt nhất trong chế độ ăn uống của bạn, cũng như carbohydrate phức hợp.

Cả hai chất dinh dưỡng này đều quan trọng để cơ thể bạn cảm thấy no lâu hơn.

Nhưng không ăn đủ rau, cơ thể bạn sẽ bị thiếu hụt nguồn chất xơ dồi dào và carbohydrate phức tạp này, khiến bạn cảm thấy đói sau đó.

Cảm giác đói xuất phát từ việc lượng đường trong máu tăng và giảm nhanh chóng, điều này có thể xảy ra nếu chế độ ăn uống của bạn ít chất xơ.

Chất xơ có thể giúp giữ lượng đường trong máu của bạn ổn định, bù lại, bạn sẽ không cảm thấy đói ngay sau khi thưởng thức bữa ăn.

3. Bạn có thể bị táo bón

Chất xơ không chỉ giúp bạn cảm thấy no (và có thể hỗ trợ giảm cân) mà còn là chất dinh dưỡng quan trọng giúp bạn đi vệ sinh thường xuyên.

Có một lượng chất xơ hòa tan và không hòa tan lành mạnh trong chế độ ăn uống của bạn sẽ giúp ích cho việc đi vệ sinh, nhưng nếu bạn không ăn đủ rau, bạn có thể không cung cấp đủ chất xơ trong chế độ ăn uống để đi tiêu bình thường, theo Eat This, Not That!

4. Bạn sẽ không nhận được các chất dinh dưỡng cần thiết

Nếu bạn không ăn đủ rau thường xuyên, cơ thể bạn có thể bị thiếu hụt một số chất dinh dưỡng. Ảnh: Shutterstock

Bạn có thể uống một loại vitamin tổng hợp để nhận được tất cả các chất dinh dưỡng nếu bạn không ăn đủ rau.

Nhưng nhiều chuyên gia lại khẳng định rằng tốt nhất bạn nên bổ sung tất cả các loại vitamin và khoáng chất đó cho cơ thể từ các loại thực phẩm toàn phần như trái cây và rau quả.

Rau là nguồn cung cấp tuyệt vời tất cả các loại chất dinh dưỡng mà khó có thể có được ở nơi khác như vitamin A, C, E, magiê, kẽm, phốt pho, axit folic và nhiều hơn nữa, theo Eat This, Not That!