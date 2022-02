Phát hiện mới: Vitamin này có thể kéo dài tuổi thọ của bạn

Duy trì một cuộc sống xã hội năng động, tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và tuân theo một lịch trình ngủ phù hợp với cơ thể của bạn, tất cả đều có thể giúp kéo dài những năm tháng vàng son của bạn.

Đồng thời, chúng cũng có thể duy trì hoạt động và làm những gì bạn cần làm để giữ cho tâm trạng của bạn luôn phấn chấn.



Những thực phẩm giàu vitamin A. Ảnh: Shutterstock

Các loại thực phẩm bạn ăn cũng có thể đóng một vai trò quan trọng. Có một số loại thực phẩm giúp tăng tuổi thọ của bạn và có những loại khác có khả năng gây hại.

Nghiên cứu mới cho thấy rằng có nồng độ vitamin A cao hơn trong cơ thể có liên quan đến việc sống lâu hơn.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí BioMed Research International, các nhà nghiên cứu đã xem xét một loạt các chất chuyển hóa tuần hoàn khác nhau (sản phẩm của các phản ứng trong quá trình trao đổi chất của bạn) và chất chống oxy hóa (các phân tử chống lại các gốc tự do có hại), so sánh sự hiện diện của những thứ này với thông tin về tuổi thọ của những người tham gia.

Trong khi các nhà nghiên cứu không tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa vitamin C, vitamin E hoặc một số ít khác đối với tuổi thọ. Nhưng họ đã phát hiện ra rằng nồng độ vitamin A càng cao trong thời gian dài, con người càng có nhiều khả năng sống lâu hơn, theo Eat This, Not That!



Cà rốt rất giàu vitamin A. Ảnh: Shutterstock

Thêm vào đó, mối liên hệ là nhân quả, có nghĩa là, thay vì những người có nhiều vitamin A chỉ sống lâu hơn vì một số lý do khác, vitamin A thực sự có ảnh hưởng đến tuổi thọ của họ.

Tuy nhiên, Nichole Dandrea, chuyên gia dinh dưỡng, tác giả của cuốn The Fiber Effect: Stop Counting Calories and Start Counting Fiber for Better Health, cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn với Eat This, Not That! rằng nghiên cứu chỉ xem xét những người gốc châu Âu, vì vậy kết quả có thể không khái quát được.

Bà Dandrea cũng lưu ý rằng các nhà nghiên cứu không phân biệt liệu những người tham gia đang nhận vitamin A của họ thông qua thực phẩm bổ sung hay thông qua thực phẩm họ ăn.

Do đó, bà Dandrea gợi ý rằng nên tuân thủ một chế độ ăn uống nhiều thực phẩm giàu vitamin - nghĩa là bạn không nhất thiết phải thêm một loại thực phẩm bổ sung mới vào chế độ ăn của mình.

"Tôi sẽ không chạy ra ngoài để mua thực phẩm chức năng bổ sung vitamin A sau khi biết về nghiên cứu này", bà Dandrea nói.

"Thay vào đó, tôi nghĩ điều quan trọng là... giữ nghiên cứu trong túi sau của bạn như thông tin cần biết trong khi tiếp tục tiêu thụ trái cây và rau quả là nguồn cung cấp carotenoid tốt như rau xanh, ớt chuông, cà rốt và khoai lang", bà Dandrea nói thêm, theo Eat This, Not That!