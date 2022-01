Hàm lượng chất dinh dưỡng trong quả dâu tây mang lại lợi ích cho sức khoẻ

Theo Food.NDTV, quả dâu tây mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm cân. Dưới đây là hàm lượng chất dinh dưỡng có trong quả dâu tây.

Quả dâu tây giàu chất xơ, vitamin C, phốt pho và mangan. Ảnh: Thanh Ngọc.

Carbohydrate

Dâu tây được xếp vào danh sách những trái cây ít carb. Ngoài ra, dâu tây còn có chỉ số đường huyết thấp và vị ngọt tự nhiên. Do đó, ăn quả dâu tây với một lượng vừa phải sẽ có lợi cho sức khỏe của người bệnh béo phì và bệnh nhân tiểu đường.

Protein

Quả dâu tây có hàm lượng protein thấp. Do đó, nếu muốn tăng lượng protein nạp vào cơ thể thì nên ăn kết hợp với những loại trái cây, hạt, ngũ cốc giàu protein. Có thể ăn dâu tây kèm với sữa chua, sữa, bột yến mạch, hạnh nhân, hạt điều để món ăn thú vị và giàu protein hơn.

Giàu chất xơ

Quả dâu tây rất giàu chất xơ tốt. Lượng chất xơ này giữ cho hệ tiêu hóa hoạt động bình thường, giải quyết các vấn đề về tiêu hóa thường gặp như táo bón, khó tiêu.

Thêm vào đó, lượng chất xơ này còn tạo cảm giác no, giữ cho cơ thể no lâu, trái tăng cân. Ngoài ra, lượng chất xơ trong quả dây tây còn giúp cân bằng cholesterol trong cơ thể.

Vitamin C

Dâu tây là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào cho cơ thể. Hàm lượng vitamin C trong quả dâu tây hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp ngăn ngừa sự tấn công của gốc tự do. Đồng thời, lượng vitamin C này còn giúp tăng cường miễn dịch tạo ra collagen, giúp chữa lành vết thương cho cơ thể. Khoảng 2 - 3 quả dâu tây có thể đáp ứng một nữa nhu cầu vitamin C hằng ngày của cơ thể.

Phốt pho và mangan

Bên cạnh những chất dinh dưỡng trong, quả dâu tây còn có một lượng phốt pho và mangan đáng kể. Lượng phốt pho và mangan này hỗ trợ sức khỏe xương khớp, giúp xương dẻo dai, chắc khỏe. Ngoài ra, 2 khoáng chất này còn giúp duy trì các chức năng nhận thức.