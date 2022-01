6 lợi ích của rau xà lách lá đỏ

Theo Healthline, ngoài việc tạo thêm màu sắc cho món ăn, rau xà lách lá đỏ còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm cân.

Xà lách lá đỏ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Thanh Ngọc

Cung cấp nước

Ăn các thực phẩm giàu nước như rau xà lách lá đỏ có tác dụng trong việc cung cấp nước cho cơ thể. Từ đó, làm dịu cơn khát và duy trì phản ứng hydrat hóa trong cơ thể.

Chống oxy hóa mạnh mẽ

Có quá nhiều gốc tự do trong cơ thể có thể làm tăng khả năng mắc một số bệnh nguy hiểm. Rau xà lách lá đỏ giàu chất chống oxy hóa như anthocyanin và vitamin C giúp chống viêm và bảo vệ cơ thể bạn khỏi sự tấn công của các gốc tự do, ngăn ngừa một số bệnh ung thư.

Tốt cho mắt

Rau xà lách lá đỏ đặc biệt giàu chất chống oxy hóa beta carotene. Beta carotene là một sắc tố carotenoid mà cơ thể người dùng để chuyển hóa thành vitamin A. Ăn đủ lượng beta carotene có thể tăng cường thị lực và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng ở người cao tuổi.

Giữ cho trái tim khỏe mạnh

Rau xà lách lá đỏ là nguồn cung cấp magie và kali dồi dào cho cơ thể. Kali và magie giúp duy trì nhịp tim khỏe mạnh và cho phép các tế bào cơ tim được thư giãn. Đồng thời, 2 khoáng chất này còn có tác động tích cực đến các vấn đề khác về tim mạch như huyết áp cao, suy tim và bệnh tim mạch vành.

Ngoài ra, rau xà lách lá đỏ giàu anthocyanin còn có tác dụng chống viêm và giảm cholesterol xấu, tốt cho tim mạch.

Giảm huyết áp

Huyết áp cao buộc trái tim làm việc nhiều hơn, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Chế độ ăn giàu kali có thể giảm huyết áp. Rau xà lách lá đỏ rất giàu kali, có khả năng làm giảm huyết áp bằng cách làm giảm tác động của natri và giúp giãn nở mạch máu.

Thúc đẩy giảm cân

Rau xà lách lá đỏ là một trong những loại thực phẩm giảm cân thân thiện. Rau xà lách ít calo nhưng lại giàu chất xơ, giúp cơ thể cảm thấy no lâu hơn. Ngoài ra, rau xà lách lá đỏ còn có hàm lượng nước cao có lợi cho việc giảm mỡ ở phần eo, giữ cho vóc dáng thon gọn.