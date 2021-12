Gia Lai: Hội thảo Khoa học trực tuyến "Kinh dịch trong y học và đời sống"

(GLO)- Sáng 2-12, Hội Đông y Gia Lai tổ chức Hội thảo Khoa học trực tuyến với chủ đề “Kinh dịch trong y học và đời sống”.

Hội thảo trực tuyến kết nối với các đầu cầu chính gồm: Hội Đông y Gia Lai, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, Khoa Y học cổ truyền Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, Hội Đông y tỉnh Cà Mau và một số bệnh viện. Điểm cầu Gia Lai, lương y Nguyễn Ngữ- Chủ tịch Hội Đông y Gia Lai chủ trì Hội thảo.

Hội thảo Khoa học trực tuyến diễn ra trong 1 ngày với 5 chuyên luận, gồm: Kinh dịch ứng dụng trong lý luận y học cổ truyền (Thạc sĩ Kiều Xuân Dũng-nguyên Trưởng khoa Lý luận Y học cổ truyền, Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam); Kinh nghiệm ứng dụng Dịch lý trong phương pháp xem mạch (lương y Nguyễn Kỳ Nam-Phó Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Cà Mau) và 3 chuyên luận do lương y Nguyễn Ngữ-Chủ tịch Hội Đông y Gia Lai trình bày gồm: Mặt trống đồng An Thành (phát hiện ở xã An Thành, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai năm 2000, đang trưng bày ở Bảo tàng tỉnh Gia Lai)-một trống đồng về thiên văn của văn minh Việt Nam và trống đồng Đông Sơn về Kinh dịch; Chữ thời trong Kinh dịch theo Thiên văn; Cách tính giờ đúng theo Mặt trời thực để vận dụng trong Đông y và Kinh dịch.

Tại Hội thảo, ngoài phần trình bày các chuyên luận, các đại biểu cũng dành nhiều thời gian thảo luận các vấn đề chuyên môn xoay quanh việc ứng dụng Kinh dịch trong y học và đời sống.

Quang cảnh Hội thảo Khoa học trực tuyến tại điểm cầu Hội Đông y tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Được biết, Kinh Dịch là quyển sách nghiên cứu về sự biến đổi, sự dịch chuyển của mọi sự vật và hiện tượng trong vũ trụ bao la. Để đi sâu vào Y học cổ truyền, người thầy thuốc không thể không nghiên cứu về Kinh Dịch. Việc ứng dụng Kinh Dịch vào Y học cổ truyền là áp dụng những lý thuyết của Kinh Dịch vào phương pháp chẩn đoán và điều trị bệnh bằng Đông y. Việc chữa bệnh trong ngành Y học Cổ truyền dựa trên cơ sở điều chỉnh cân bằng Âm dương-Ngũ hành cân đối, kết hợp với thuốc nam, từ đó làm cho cơ thể khỏe mạnh.

Sau Hội thảo Khoa học trực tuyến, ngày 3-12, Hội Đông Y Gia Lai tiếp tục tổ chức tập huấn chuyên môn trực tuyến cho khoảng 150 hội viên Hội đông Y tỉnh với chủ đề “Bệnh học nội khoa Đông y: Biện chứng luận trị các bệnh của tạng Thận”.