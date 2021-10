9 loại thực phẩm màu đen tốt còn hơn siêu thực phẩm

Nhiều người đã biết về lợi ích của rau xanh, vàng và đỏ, vì chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng.





Nhưng, bạn đã bao giờ khám phá bất kỳ thực phẩm màu nào khác chưa?



Đã đến lúc bạn cần biết về thực phẩm màu đen vì những thực phẩm này tốt cho sức khỏe hơn nhiều loại siêu thực phẩm.



Dưới đây là mọi thứ bạn cần biết về thực phẩm màu đen, theo Times of India.



1. Thực phẩm màu đen là gì?



Thực phẩm có sắc tố gọi là anthocyanins được gọi là thực phẩm màu đen.



Anthocyanins được tìm thấy trong các loại thực phẩm có màu đen, xanh và tím, có các chất dinh dưỡng và lợi ích tiềm ẩn rất nhiều.



Những sắc tố này có đặc tính chống oxy hóa phong phú giúp tăng cường sức khỏe và có khả năng giảm nguy cơ ung thư, bệnh tim và đột quỵ.



Thực phẩm màu đen đóng một vai trò rất lớn trong khả năng miễn dịch.



2. Quả óc chó đen



Giàu omega-3 axit alpha-linolenic, quả óc chó đen được biết đến với công dụng cải thiện sức khỏe tim mạch.



Quả óc chó đen rất giàu axit ellagic, được cho là có tác dụng bảo vệ tim mạch. Chúng cũng giàu chất béo không bão hòa, khá hiệu quả trong việc kiểm soát cơn đói và tăng cảm giác no, do đó hỗ trợ giảm cân, theo Times of India.



Quả óc chó đen cũng rất giàu chất chống oxy hóa như melatonin, giúp cải thiện thời lượng và chất lượng của giấc ngủ.



3. Gạo lứt đen (black rice)



Có nguồn gốc từ vành đai Đông Nam Á, gạo lứt đen có hương vị hấp dẫn chứa nhiều lutein và zeaxanthin và giúp tăng cường sức khỏe mắt tốt.



Chúng có đặc tính chống ung thư do hàm lượng chất xơ và chất chống oxy hóa cao.



Chúng có thể được sử dụng trong bánh pudding, món xào, risotto, cháo, mì, bánh mì và thậm chí là một ý tưởng tuyệt vời cho một người ăn ngon miệng!



4. Ô liu đen





Ô liu đen còn giúp bảo vệ các động mạch khỏi bị tắc nghẽn, duy trì sức khỏe của mắt, ngăn ngừa tổn thương DNA, tăng cường sức khỏe làn da và sức khỏe của tóc. Ảnh: SHUTTERSTOCK



Ô liu đen rất giàu chất béo không bão hòa đơn, vitamin E, polyphenol và oleocanthal.



Chúng có thể được thêm vào món salad, mì ống, món xào và một số đồ chua và đồ uống nữa.



Ngoài ra, chúng giúp bảo vệ các động mạch khỏi bị tắc nghẽn, duy trì sức khỏe của mắt, ngăn ngừa tổn thương DNA, tăng cường sức khỏe làn da và sức khỏe của tóc.



5. Hạt mè đen



Thường được gọi là Til, hạt mè đen có rất nhiều lợi ích, chứa nhiều chất xơ, protein, magiê, kali, sắt, canxi, kẽm, đồng, selen và vitamin E.



Chúng cũng chứa sesamin, giúp giảm viêm và đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm đau khớp.



Hạt mè đen có thể được sử dụng trong món salad như trang trí, trong bánh mì, trong bánh mì, sinh tố, súp, nước chấm...



6. Nho đen



Có vị ngọt, nho đen chứa các hợp chất như lutein và zeaxanthin giúp ngăn ngừa tổn thương võng mạc và thoái hóa điểm vàng.



Resveratrol trong nho được biết là có đặc tính chống ung thư và có tác dụng bảo vệ sức khỏe tim rất lớn bằng cách giảm mức LDL.



Proanthocyanidins có trong loại trái cây này cũng mang lại lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe làn da. Người ta khuyên bạn nên sử dụng nho đen trong món salad, sinh tố, mứt và thậm chí cả cơm sữa đông tốt!



7. Tỏi đen



Tỏi đen không có màu đen tự nhiên, thay vào đó, tỏi được lên men trong nhiều tuần và khiến chúng chuyển sang màu đen và được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực châu Á, theo Times of India.



Tỏi đen có vị mặn đậm đà caramel làm tăng thêm hương vị cho các món xào, bánh mì thịt, các chế phẩm từ gạo và mì cũng như súp.



Chúng giúp ngăn ngừa viêm nhiễm và có thể giúp tăng cường trí nhớ.



Tỏi đen cũng có các đặc tính ngăn ngừa tổn thương tế bào và do đó bảo vệ khỏi ung thư.



Theo các nghiên cứu, tỏi đen tốt hơn tỏi sống vì các chất chống oxy hóa và đặc tính chống ung thư.



8. Quả sung đen (black fig)



Quả sung đen rất ngọt và ngon, được trồng phổ biến ở Mỹ, là một nguồn giàu kali và có hàm lượng chất xơ rất cao giúp tăng cường tiêu hóa tốt.



Chúng cũng có hiệu quả trong việc giảm cân, giúp chống lại các tế bào ung thư và cũng có thể giữ cho huyết áp được kiểm soát.



9. Quả mâm xôi đen



Quả mâm xôi đen cũng là một trong những thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa. Ảnh: SHUTTERSTOCK



Quả mâm xôi đen được biết là có tác dụng thúc đẩy sức khỏe tim mạch vì chúng giảm viêm và tăng cường hệ thống miễn dịch.



Theo các chuyên gia, quả mâm xôi đen rất tốt cho phụ nữ giải quyết tình trạng kinh nguyệt ra nhiều hoặc kinh nguyệt không đều.



Quả mâm xôi đen cũng là một trong những thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa và bạn có thể sử dụng chúng trong sinh tố, món tráng miệng, salad hoặc bánh kếp.

10. Chà là đen (còn gọi là Black dates)



Chúng rất giàu carbohydrate, protein, vitamin và chất xơ, chúng cũng chứa một nguyên tố hóa học gọi là flo, rất hữu ích trong việc bảo vệ răng khỏi sâu.



Lượng selen cao trong chà là đen giúp tăng cường chức năng miễn dịch và cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ ung thư, theo Times of India.



Theo Khuê Nguyễn (TNO)