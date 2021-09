Những lợi ích sức khỏe của long nhãn

Nhãn là loại trái cây ngọt mát không chỉ là món ăn ngon mà còn lưu lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe cơ thể. Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe của long nhãn.

Da khỏe mạnh

Nhãn là loại quả rất hữu ích cho sức khỏe làn da. Hàm lượng chất chống lão hóa trong long nhãn có khả năng giữ cho làn da tươi trẻ bao gồm cả việc giữ cho da vùng mắt.

Thường xuyên tiêu thụ long nhãn có ích để giảm thiểu tình trạng nứt da, cải thiện sắc da. Một lợi ích sức khỏe khác của long nhãn là duy trì nướu và răng khỏe mạnh.

Thuốc chống trầm cảm tự nhiên

Long nhãn có thể mang lại hiệu ứng thư giãn trên dây thần kinh và cải thiện chức năng thần kinh, giảm tức giận và giảm mệt mỏi.

Bên cạnh đó, trái nhãn còn có công dụng chữa bệnh suy nhược thần kinh, suy nhược thần kinh, giúp khắc phục chứng rối loạn giấc ngủ.

Ngăn ngừa tổn thương mô

Hàm lượng vitamin C trong long nhãn có tác dụng ngăn ngừa tổn thương mô da. Vitamin C cũng hoạt động như một chất chống oxy hóa ngăn chặn các gốc tự do, lipid, tổn thương DNA và quá trình oxy hóa màng tế bào.

Số lượng các gốc tự do tích tụ trong cơ thể sẽ có hại cho sức khỏe vì nó gây ung thư và viêm khớp. Thường xuyên ăn nhãn rất hữu ích để loại bỏ các gốc tự do.

Tăng sự trao đổi chất

Riboflavin là một hợp chất quan trọng trong long nhãn có tác dụng như một chất quan trọng cho quá trình trao đổi chất của cơ thể. Trong số những lợi ích là sản xuất năng lượng, kích hoạt co-enzyme để chuyển hóa chất béo, carbohydrate và protein.

Trong một phần quả nhãn đã cung cấp tới 0,14 miligam riboflavin, tức là 11% nhu cầu hàng ngày đối với nam giới và 13% nhu cầu hàng ngày được khuyến nghị đối với phụ nữ. Ngoài ra, theo một nghiên cứu, quả nhãn còn chứa niacin và thiamine rất hữu ích cho quá trình trao đổi chất.

Tốt cho não

Hàm lượng đồng có thể thúc đẩy sức khỏe của não. Norepinephrine là một trong những chất hữu ích để sản xuất đồng. Norepinephrine rất có lợi cho sức khỏe của não vì nó được các tế bào não sử dụng để tương tác và giao tiếp.

Một lợi ích sức khỏe khác của đồng là duy trì sức khỏe của các dây thần kinh. 100 gram quả nhãn có thể tạo ra 169 micro gram đồng, chiếm 19% lượng khuyến nghị hàng ngày.

Theo HẠ MÂY (LĐO)