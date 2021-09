Với hương vị thơm ngon, hạt điều được nhiều người ưa chuộng. Hạt điều không chỉ chứa nhiều protein, chất xơ, chất béo lành mạnh mà còn chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất có lợi cho cơ thể.

Nếu bạn thường ăn hạt điều, nên lưu ý điều này

Hạt điều tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Ảnh: Shutterstock

Dưới đây là 7 lợi ích tuyệt vời của hạt điều.

1. Giảm cân

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutrients, những người thường xuyên ăn các loại hạt thì duy trì cân nặng cân đối hơn những người không ăn. Nguyên nhân có thể là do sự kết hợp của protein, chất xơ và chất béo trong hạt nên ăn hạt dễ có cảm giác no.

Theo trang Eat This, Not That, hạt điều có ít chất béo và calo hơn so với hạt hạnh nhân, đậu phộng hay quả óc chó. Một ounce (28 gram) hạt điều trung bình chứa khoảng 137 calo. Cơ thể con người chỉ có thể hấp thụ khoảng 84% lượng calo này.

2. Hạ huyết áp

Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Current Developments in Nutrition, ăn hạt điều liên quan đến việc hạ huyết áp và giảm mức độ chất béo trung tính - một loại chất béo trong máu mà nếu nồng độ tăng cao sẽ làm tăng nguy cơ đột quỵ, đau tim. Tuy nhiên, không phải hạt điều nào cũng giống hạt điều nào. Nhiều loại hạt điều đóng gói có thể khiến huyết áp tăng cao vì chứa nhiều muối.

3. Giảm cholesterol xấu

Có 2 loại cholesterol: LDL - gây ra sự tích tụ chất béo có hại trong động mạch và HDL - loại bỏ cholesterol LDL ra khỏi động mạch, đưa đến gan. Một nghiên cứu năm 2017 trên tạp chí The American Journal of Clinical Nutrition cho thấy hạt điều có thể làm giảm cholesterol “xấu” LDL, đồng thời làm tăng mức cholesterol "tốt" HDL.

4. Tăng cường sức khỏe tim mạch tổng thể

Bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ, hơn cả đột quỵ, các bệnh hô hấp, tiểu đường và Alzheimer cộng lại. Theo một đánh giá được công bố trên tạp chí British Journal of Nutrition năm 2007, những người ăn hạt trên 4 lần/tuần có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn 37% so với người không ăn. Những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 ăn 30 gram hạt điều hằng ngày, liên tục trong 12 tuần thì huyết áp giảm và cholesterol HDL tăng. Đây là những yếu tố tốt cho tim mạch. Lý do hạt điều có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch là vì chúng cung cấp a xít béo không bão hòa đơn thể và không bão hòa đa thể, giúp giảm mức cholesterol LDL.

5. Kiểm soát lượng đường trong máu

Trong một nghiên cứu đăng trên tạp chí International Journal of Endocrinology and Metabolism, những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 ăn hạt điều hằng ngày có mức insulin thấp hơn những người không ăn hạt điều (mức insulin giảm giúp cân bằng lượng đường trong máu). Nguyên nhân là vì hạt điều rất giàu chất xơ, có thể giúp ngăn đường huyết đột ngột tăng cao bằng cách giải phóng glucose vào máu chậm hơn và ổn định hơn.

6. Nguồn bổ sung đồng

Đồng là dưỡng chất quan trọng cho nhiều chức năng của cơ thể, bao gồm điều hòa nhịp tim và huyết áp, sản xuất các tế bào hồng cầu, phát triển xương, mạch máu và mô liên kết, kích hoạt hệ thống miễn dịch. Hạt điều rất giàu dưỡng chất này.

7. Bảo vệ các tế bào khỏi bị tổn thương

Chất chống ô xy hóa là những hợp chất có thể trung hòa các gốc tự do gây tổn thương các tế bào bên trong cơ thể, bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật và giảm viêm. Hạt điều chứa 2 chất chống ô xy hóa là polyphenol và carotenoid. Tuy nhiên, hạt điều rang có hoạt tính chống ô xy hóa lớn hơn hạt điều thô.