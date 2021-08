Bộ Y tế cảnh báo thông tin thực phẩm viên nano xuyên tâm liên hành đen điều trị COVID-19

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đưa ra cảnh báo với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Nano Xuyên tâm liên hành đen là “vị thuốc phòng ngừa và điều trị COVID-19".





Chỉ sử dụng thuốc xuyên tâm liên theo chỉ dẫn của các thầy thuốc. Ảnh minh hoạ





Ngày 2.8, Cục An toàn thực phẩm cho biết: Trong thời gian vừa qua trên một số trang https://www.facebook.com/groups/497387911561169/; https://www.facebook.com/ThaoduocchoCUOCSONGXanh có đưa thông tin sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Nano Xuyên tâm liên hành đen là “vị thuốc phòng ngừa và điều trị COVID-19” của Công ty TNHH HEALTH MORE (Địa chỉ: Số 10 ngõ 123/31 Thụy Phương, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội).



Cục An toàn thực phẩm khẳng định thông tin như vậy là không chính xác, vi phạm pháp luật về quảng cáo.



Trong quá trình các cơ quan chức năng xác minh, xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên các trang nêu trên để quyết định mua, sử dụng sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.



Cục An toàn thực phẩm cảnh báo:



- Không có bất kì loại thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào chữa được COVID-19 hay kháng COVID-19.



- Không có bất kì thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào được phép ghi công dụng “điều trị bệnh”.



- Khi có triệu chứng sốt, ho, khó thở cần liên hệ ngay với cơ quan Y tế để được hướng dẫn khám, điều trị kịp thời.

Theo LỆ HÀ (LĐO)